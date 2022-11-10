ВСУ почти ежедневно продвигаются возле Сватово: какие потери терпят оккупанты

Российские военные пытаются наступать в Луганской области, однако терпят потери из-за удачных действий ВСУ. Кроме того, украинские воины постепенно продвигаются вперед.

За прошедшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов возле Новоселовского и Макеевки. Недавно украинские военные вошли в Макеевку.

Кстати ВСУ зашли в Снигиревку Николаевской области: местные встретили защитников под аплодисменты

ВСУ продвигаются на Сватовском направлении

В то же время ВСУ нанесли врагу потери на Сватовском направлении. Сообщается, что в роддом завезли большое количество раненых оккупантов с этого направления.

Пока неизвестно, разбили ли оккупанты госпиталь в роддоме. В Луганской ОВА об этом не сообщали.

Зато там информировали, что ВСУ почти каждый день продвигаются на Сватовском направлении.

Россия хочет снова захватить Белогоровку

К теме – карта боевых действий на 10 ноября: смотрите видео