Прорыв обороны россиян под Вербовым: где расположен поселок и что это даст ВСУ

Силы обороны Украины смогли прорвали оборону российских войск под Вербовым в Запорожской области. Украинские бойцы прорвали оборону на левом фланге и продолжают продвижение.

О прорыв обороны россиян в районе Вербового сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Вербовое расположено возле Работино

Поселок Вербовое расположен в нескольких километрах к востоку от Работино, что на Мелитопольском направлении. Воины 47-й отдельной механизированной бригады в июле 2023 года зашли в Работино, после чего россияне без успеха пытаются вернуть утраченные позиции.

Где расположено Вербовое: показываем на карте

Какое значение Вербового

Полковник запаса и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявлял, что успех в Вербовом откроет для Сил обороны путь к селам Романовское и Тарасовка, которые расположены на трассе Токмак – Пологи.

В свою очередь, продвижение к трассе Токмак – Поголи, его словам, позволит перерезать сообщение между этими городами для россиян и это может ударить по враждебной логистике.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заявлял, что движение украинских военных к югу от Работино к Вербовому позволит украинским силам подтянуть артиллерию.

Украинская бронетехника на Юге действует за последней линии обороны россиян

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинская бронетехника находится за последней линии российских оборонных укреплений, через которые проникают Силы обороны в западной части Запорожской области.

Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что украинская бронетехника продвигалась к югу от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", которые являются частью трехслойной обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового.

Аналитики ISW объяснили, что присутствие украинской бронетехники за крайней линией обороны россиян указывает на то, что ВСУ достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику дальше.

Украинские силы, вероятно, достаточно подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе.

Способность Украины подводить бронетехнику к самым мощным российским оборонительным сооружениям и сквозь них и управлять этой техникой вблизи подготовленных российских оборонительных позиций являются важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении.

Заметим, что долгосрочной целью Украины разрушение "сухопутного коридора", связывающего территорию России на востоке страны с оккупированным Крымом.