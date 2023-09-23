Прорыв обороны россиян под Вербовым: где расположен поселок и что это даст ВСУ
Силы обороны Украины смогли прорвали оборону российских войск под Вербовым в Запорожской области. Украинские бойцы прорвали оборону на левом фланге и продолжают продвижение.
О прорыв обороны россиян в районе Вербового сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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Вербовое расположено возле Работино
Поселок Вербовое расположен в нескольких километрах к востоку от Работино, что на Мелитопольском направлении. Воины 47-й отдельной механизированной бригады в июле 2023 года зашли в Работино, после чего россияне без успеха пытаются вернуть утраченные позиции.
Где расположено Вербовое: показываем на карте
Какое значение Вербового
Полковник запаса и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявлял, что успех в Вербовом откроет для Сил обороны путь к селам Романовское и Тарасовка, которые расположены на трассе Токмак – Пологи.
В свою очередь, продвижение к трассе Токмак – Поголи, его словам, позволит перерезать сообщение между этими городами для россиян и это может ударить по враждебной логистике.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заявлял, что движение украинских военных к югу от Работино к Вербовому позволит украинским силам подтянуть артиллерию.Заметим, что долгосрочной целью Украины разрушение "сухопутного коридора", связывающего территорию России на востоке страны с оккупированным Крымом.
Украинская бронетехника на Юге действует за последней линии обороны россиян
- Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинская бронетехника находится за последней линии российских оборонных укреплений, через которые проникают Силы обороны в западной части Запорожской области.
- Геолокационные кадры, опубликованные 21 сентября, показывают, что украинская бронетехника продвигалась к югу от российских противотанковых рвов и заграждений "зубы дракона", которые являются частью трехслойной обороны, и вступила в ограниченное сражение непосредственно к западу от Вербового.
- Аналитики ISW объяснили, что присутствие украинской бронетехники за крайней линией обороны россиян указывает на то, что ВСУ достаточно обезопасили свой прорыв первых двух линий этого слоя, чтобы провести технику дальше.
- Украинские силы, вероятно, достаточно подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе.
- Способность Украины подводить бронетехнику к самым мощным российским оборонительным сооружениям и сквозь них и управлять этой техникой вблизи подготовленных российских оборонительных позиций являются важными признаками прогресса в украинском контрнаступлении.