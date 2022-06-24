ВСУ провели удачное контрнаступление на Юге: оккупанты убежали в Ольгино на Херсонщине

Продолжаются 121 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ постепенно продвигаются на Юге нашего государства и вынуждают захватчиков убегать.

Так, благодаря успешным контрнаступательным действиям ВСУ на Южнобужском направлении часть сил врага оставила свои позиции. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18:00 24 июня.

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Успех ВСУ на Юге

По информации Генштаба, на Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои основные усилия на попытках удержать занятые ранее рубежи. Однако, по результатам успешных наступательных действий украинских подразделений, оккупанты были вынуждены скрыться на одном из отрезков фронта на Юге.

Часть сил врага оставила подготовленные оборонительные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области,

– говорится в актуальной сводке Генштаба ВСУ.

К слову, впоследствии эту информацию подтвердил и глава Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук. Он добавил, что, несмотря на частичное бегство оккупантов на Херсонщине, южные регионы до сих пор находятся в опасности – в Черном море все еще остаются 4 корабли-ракетоносца врага, готовые к нанесению ракетных ударов по территории Украины.

Последние новости из Херсонской области

В оперативном командовании "Юг" накануне сообщали, что в отдельных населенных пунктах временно оккупированной Херсонщины российское командование провело ротацию личного состава. Новые "освободители" начали врываться в дома эвакуированных местных жителей и поселились там.

Несмотря на довольно продолжительную оккупацию, в областном центре только активизировалось партизанское движение – почти каждый день там взрываются авто местных коллаборантов. Кроме того, мирные херсонцы без устали напоминают российским оккупантам с помощью листовок и других акций протеста, что Херсон – это Украина.

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При этом россияне все чаще используют запрещенные фосфорные боеприпасы для того, чтобы обстреливать территории Херсонщины. Местные жители, не имеющие возможности эвакуироваться, вынуждены жить в постоянном страхе.

Херсонский активист Владимир Молчанов заявил, что в селах Херсонской области оккупанты устраивают "настоящую Бучу" – оккупанты ежедневно расстреливают местных жителей. Тем временем в областном центре захватчики держат людей "на ямах".

Вместе с тем во временно оккупированном Скадовске недавно прогремели два взрыва, один из них – в районе порта. По предварительной информации, там базировались российские ракетные комплексы "Искандер", которыми днем ​​ранее захватчики ударили по Николаеву.

К слову, заместитель главы Херсонской ОВА Сергей Хлань 22 июня сообщил, что ВСУ продвигаются в направлении Херсона сразу с нескольких сторон. Отмечается, что оккупанты в областном центре строят оборонительные укрепления в промышленных районах, поскольку понимают, что уличных боев с украинскими защитниками и защитницами им никак не удастся избежать.

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