Почему Песков отказался комментировать потерю самолета: Галлямов объяснил позицию Кремля

Вечером 14 января украинские военные сбили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент ввиду "СВО" и отправил российских пропагандистов к минобороны.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов сказал 24 Каналу, что Кремль просто не хочет быть "гонцом с плохой вестью". Владимир Путин, с которым напрямую ассоциируется Песков, не хочет портить себе рейтинг перед президентскими выборами.

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"Понятно желание Кремля дистанцироваться от неудач. Если он будет лично комментировать неудачи, то негатив от них ляжет на плечи Путина на 70%", – пояснил Галлямов.

Если же печальную новость сообщит Сергей Шойгу, к которому Песков и отправил пропагандистов, то ответственность за неудачу уже ляжет не на политическое руководство, а на военное. Подавляющее большинство населения России мыслит именно по такой схеме: кто сказал, тот и виноват.



Что известно о сбитом А-50 / Инфографика 24 Канала

Минус еще один А-50: последние новости

Вечером 14 января в СМИ появилась информация, что над акваторией Азовского моря украинские военные уничтожили российский самолет-разведчик А-50 и подбили воздушный командный пункт Ил-22.

Утром 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил эту информацию. Он поблагодарил Воздушные силы за успешную операцию в Приазовье.

Базовая версия А-50 стоит 330 миллионов долларов, а модернизированная – около 500. В Forbes считают, что это самая дорогая потеря России после крейсера "Москва" (750 миллионов долларов).

Более того, Россия, вероятно, больше не может производить и модернизировать эти авиационные комплексы.

В России всего девять самолетов дальнего радиолокационного слежения и управления А-50. Ранее такое судно поразили на "Мачулищах" в Беларуси.