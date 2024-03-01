Уничтожение Су-34: сколько лет понадобится России, чтобы восстановить утраченные борта
Россия несет огромные потери в авиации. За 29 февраля украинские защитники уничтожили сразу три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34. Компенсация таких потерь продлится долго.
Восстановить свой ресурс Су-34 оккупанты смогут примерно за 2 года. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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"Примерно за 5 – 10 лет Россия восстановит этот потенциал. Для каких-то единиц техники – 5 лет. Для самолетов нужно больше. Тех же Су-34 в России производится примерно 6 единиц в год. Если посмотреть статистику по сбитым Су-34, то это уже норма на два года. Чтобы им восстановить такие потери, российский ВПК должен работать два года", – объяснил он.
Скоро носителей КАБ у России не останется
Александр Мусиенко отметил, что если такая тенденция продолжится, то носителей управляемых авиабомб в России может не остаться до начала – середины мая 2024 года. Есть данные, что в России есть до сотни Су-34. В частности, 70 боевых, которые являются носителями КАБ, с обученными экипажами.
Поэтому если такая тенденция будет продолжаться, то у них не останется Су-34. Вопрос управляемых авиабомб по крайней мере на некоторое время вообще исчезнет из информационного поля, пока Россия будет решать, что же делать дальше: пробовать оснащать Су-34 этими бомбами или еще какие-то самолеты,
– считает военный эксперт.
Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что эффективность сбития самолетов может заключаться не только в их количестве, но и в количестве примененных авиабомб. Носители КАБ уничтожаются.
Сбитие трех вражеских Су-34: главное
- Российские оккупанты только за 29 февраля потеряли аж 3 истребителя-бомбардировщика Су-34. Утром в Воздушных силах ВСУ сообщили об уничтожении одного истребителя Су-34. Это был уже 11 самолет россиян, которые украинские военные уничтожили за последнее время.
- Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук сообщил, что примерно в 9 утра удалось приземлить еще два Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях. Таким образом наши защитники за последние 12 дней уничтожили уже 13 российских самолетов. Это повлечет серьезные проблемы для оккупантов на фронте.
- Как рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, украинским бойцам удается уничтожать вражеские самолеты на достаточно дальних расстояниях от линии фронта. Оккупанты пытаются как можно дальше бросить управляемые авиационные бомбы, поэтому подлетают ближе к линии соприкосновения. Однако такие риски часто не оправдывают себя.