Важно достать туда: политолог оценил перспективы ударов по российским газохранилищам

Есть информация, что Украина сможет использовать дальнобойные БПЛА, которые способны атаковать регионы Урала и Заполярья. Это Ханты-Мансийский автономный округ, где добывается российский газ. Там очень уязвимые компрессорные станции, которые враг не сможет восстановить.

Для нашего государства нужно разрушать логистические пути внутри России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

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"Распад России возможен, когда начнут разрушаться логистические пути внутри страны-агрессора. Например, начнутся удары по нефтепроводам, удары по компрессорам газопроводов. Тогда начнет разрушаться экономика России и эти логистические пути", – сказал политолог.

"Настоящие санкции против россиян"

Тарас Загородний отметил, что уже начало прилетать в Татарстан. Это очень важный индустриальный регион. Там есть, например, Казанский авиастроительный завод, который производит стратегические бомбардировщики Ту-160, и многие другие объекты.

По словам политолога, Украина должна перекрыть экспорт российской нефти. В частности, порты Новороссийска – это очень больная тема для оккупантов.

Никто же не говорил, что нельзя бить по компрессорным насосам, которые перекачивают нефть, например, в сторону порта Новороссийска. Вроде порт живой, только нефть не отгружается. Это будут настоящие санкции против россиян,

– добавил он.

Украина сможет атаковать Урал и Заполярье: главное