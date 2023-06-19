ВСУ смогли уничтожить "убийцу танков": сводка с фронта от Романа Свитана

Украинские военные сбили очередной ударный российский вертолет Ка-52. Это уже подтвердил и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Соответствующую информацию в своей ежедневной оперативной сводке на 24 Канале прокомментировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Уничтожение вертолета Ка-52

Военный эксперт объяснил, что Ка-52 – это так называемый "убийца танков". Однако подойти к линии фронта он не может, ведь украинские защитники сразу его перехватывают.

Именно поэтому они подходят на очень малых высотах и пытаются находиться в зоне поражения наших комплексов короткий промежуток времени. Тогда уходят, пытаясь отстреливаться. И это не всегда у них получается,

– объяснил Роман Свитан.

"Уже 4 вертолета снесла наша ПВО. Я думаю, что это не последние, ведь у них нет других систем поражения на таких расстояниях, как эти вертолеты. Именно поэтому они будут подходить, и мы будем их где-то по 3–4 штуки в неделю минусовать", – добавил военный эксперт.

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По словам Свитана, это общее направление на Мелитополь. Наши войска такими зондирующими операциями увеличивают тот плацдарм, который нам нужен для движения в сторону Мелитополя. При этом может быть отклонение немного западнее или чуть восточнее.



Возможное направление из Пятихаток / Скриншот с видео

Все зависит от того, какую задачу поставит Залужный. Однако общий замысел уже ясен. Выполняем эту задачу,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что россияне воюют старой тактикой, то есть они ее показали еще буквально в первые дни наступления. То есть, сейчас пытаются удержать наши войска еще до подхода на первую линию обороны. Используют для этого дальние средства поражения – преимущественно артиллерией и иногда подходит авиация.

Бои в Бахмуте

Если сохранится такая динамика, как сейчас, то ВСУ смогут окружить Бахмут. Такое мнение высказал Роман Свитан.

Он подчеркнул, что полностью это сделать не удастся, ведь не даст Бахмутка. Река фактически делит Бахмут пополам, поэтому мы можем только в полуокружение взять Бахмут.



Как может быть окружен Бахмут / Скриншот с видео

"Это может произойти примерно в начале июля. А дальше попадание в оперативное окружение заставит россиян либо уходить из Бахмута, либо предпринимать какие-то действия для усиления гарнизона. Это нам выгодно, ведь чем больше их там соберется, тем лучше. Уничтожение тогда будет происходить интенсивнее", – подытожил Роман Свитан.

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