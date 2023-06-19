Відповідну інформацію у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Знищення гелікоптера Ка-52

Військовий експерт пояснив, що Ка-52 – це так званий "вбивця танків". Проте підійти близько до лінії фронту він не може, адже українські захисники одразу його перехоплюють.

Саме тому вони підходять на дуже малих висотах та намагаються бути в зоні ураження наших комплексів короткий проміжок часу. Тоді йдуть, намагаючись відстрелюватися. Й це не завжди в них виходить,

– пояснив Роман Світан.

"Вже 4 вертольоти знесла наша ППО. Я думаю, що це не останні, адже в них немає інших систем ураження на таких дальностях, як ці вертольоти. Саме тому вони будуть підходити й ми будемо їх десь по 3 – 4 штуки в тиждень відмінусовувати", – додав військовий експерт.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

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За словами Світана, це загальний напрямок на Мелітополь. Наші війська такими зондувальними операціями збільшують той плацдарм, який нам треба, для руху в сторону Мелітополя. При цьому може бути відхилення трохи західніше, трохи східніше.



Можливий напрямок з Пʼятихаток / Скриншот з відео

Все залежить від того, яке завдання поставить Залужний. Проте загальний задум вже зрозумілий. Виконуємо цю задачу,

– наголосив Світан.

Він додав, що росіяни воюють старою тактикою, тобто вони її показали ще буквально в перші дні наступу. Тобто зараз намагаються утримати наші війська ще до підходу на першу лінію оборони. Використовують для цього дальні засоби ураження – переважно артилерією й інколи підходить авіація.

Бої в Бахмуті

Якщо збережеться така динаміка, як зараз, то ЗСУ зможуть оточити Бахмут. Таку думку висловив Роман Світан.

Він наголосив, що повністю це зробити не вдасться, адже не дасть Бахмутка. Річка фактично ділить Бахмут навпіл, тому ми можемо тільки в напівоточення взяти Бахмут.



Як може бути оточений Бахмут / Скриншот з відео

"Це може статися приблизно на початку липня. А далі попадання в оперативне оточення змусить росіян або йти з Бахмута, або вчиняти якісь дії для посилення гарнізону. Це нам вигідно, адже, чим більше їх там збереться, тим краще. Знищення тоді буде відбуватися інтенсивніше", – підсумував Роман Світан.

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