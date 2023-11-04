ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники под Угледаром, – ISW

Силы обороны нанесли удар по колонне российской бронетехники в районе Никольского, что в 4 километрах к юго-востоку от Угледара. Уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Аналитики Института изучения войны ISW сообщили, что украинские войска остановили российское наступление в районе Угледара, Волновахского района Донецкой области. Это подтверждают геолокационные кадры.

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Отмечают, что оккупационные войска вели наступательные операции по линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, под Авдеевкой, к Западу и Юго-Западу от Донецка, под Угледаром, а также в районе границы Донецкой и Запорожской областей.

Об уничтожении десятков единиц российской военной техники и отражении атаки оккупантов под Угледаром сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Аналитики также отметили, что информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

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За сутки произошло 66 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 62 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Силы обороны Украины, в свою очередь, продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении российские войска вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Заметим, что на всей линии фронта фиксируют активизацию со стороны российской армии.