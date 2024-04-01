Под носом у россиян: ВСУ установили украинский флаг в оккупированном врагом населенном пункте

Украинские защитники продолжают напоминать врагу, что они находятся на чужой земле. Так, в одном из временно оккупированных населенных пунктов украинские защитники установили сине-желтый флаг.

Видео с украинским флагом на оккупированных территориях опубликовали защитники из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. Недавно партизаны также установили украинский флаг во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области.

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ВСУ установили флаг под носом у врага

Конечно, из соображений безопасности не стали уточнять, в каком именно населенном пункте установили украинский флаг. На опубликованных кадрах только видно, что сине-желтый флаг появился в промзоне.

Это флаг Украины, который мы установили в одном из населенных пунктов, где пока находится враг. Пока что!

– отметили украинские защитники.

ВСУ установили флаг в оккупированном врагом населенном пункте: смотрите видео

Оккупированные территории: последние новости