Под носом у россиян: ВСУ установили украинский флаг в оккупированном врагом населенном пункте
Источник:72 ОМБр имени Черных Запорожцев
Украинские защитники продолжают напоминать врагу, что они находятся на чужой земле. Так, в одном из временно оккупированных населенных пунктов украинские защитники установили сине-желтый флаг.
Видео с украинским флагом на оккупированных территориях опубликовали защитники из 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев. Недавно партизаны также установили украинский флаг во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области.
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ВСУ установили флаг под носом у врага
Конечно, из соображений безопасности не стали уточнять, в каком именно населенном пункте установили украинский флаг. На опубликованных кадрах только видно, что сине-желтый флаг появился в промзоне.
Это флаг Украины, который мы установили в одном из населенных пунктов, где пока находится враг. Пока что!
– отметили украинские защитники.
ВСУ установили флаг в оккупированном врагом населенном пункте: смотрите видео
Оккупированные территории: последние новости
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