Відео з українським прапором на окупованих територіях опублікували захисники з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців. Нещодавно партизани також встановили український прапор в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.

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ЗСУ встановили прапор під носом у ворога

Ясна річ, з міркувань безпеки не стали уточнювати, у якому саме населеному пункті встановили український прапор. На опублікованих кадрах лише видно, що синьо-жовтий стяг з'явився у промзоні.

Це прапор України, який ми встановили в одному з населених пунктів, де поки що перебуває ворог. Поки що!

– зауважили українські захисники.

ЗСУ встановили прапор в окупованому ворогом населеному пункті: дивіться відео

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