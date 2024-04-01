Відео з українським прапором на окупованих територіях опублікували захисники з 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців. Нещодавно партизани також встановили український прапор в тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.
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ЗСУ встановили прапор під носом у ворога
Ясна річ, з міркувань безпеки не стали уточнювати, у якому саме населеному пункті встановили український прапор. На опублікованих кадрах лише видно, що синьо-жовтий стяг з'явився у промзоні.
Це прапор України, який ми встановили в одному з населених пунктів, де поки що перебуває ворог. Поки що!
– зауважили українські захисники.
ЗСУ встановили прапор в окупованому ворогом населеному пункті: дивіться відео
Окуповані території: останні новини
- В тимчасово окупованих Бердянську та Токмаку Запорізької області пролунали потужні вибухи вдень 31 березня. Що саме стало причиною вибухів – наразі невідомо. Окупаційна влада ніяк не прокоментувала події в Бердянську та Токмаку.
- З 1 квітня на тимчасово окупованих територіях росіяни оголосили призов до армії. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, лише за перші кілька днів в окупованому місті можуть призвати понад 1000 чоловіків 1996 – 2006 року народження.
- Окупанти посилюють тиск на місцеве населення та примушують брати російські паспорти. Ворог вже вигадав нову схему й заявив, що усі мешканці Маріуполя, які не отримають російський паспорт до 1 липня 2024 року будуть вважатися "іноземними громадянами". Тому вони матимуть право перебувати у Маріуполі ще 90 днів, а після цього – будуть депортовані у Росію.