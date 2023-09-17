Под звуки взрывов: военные показали флаг Украины в освобожденной Клещеевке

Вооруженные Силы Украины 17 сентября освободили поселок Клещеевка на Бахмутском направлении. Они записали видео с украинским флагом.

Военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады и объединенной штурмовой бригады "Лють" записали видео, на котором отчитываются об освобождении Клещеевки в Донецкой области. На записи военные стоят на фоне разрушенных домов.

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В поселке слышны прилеты

Украинские военные 17 сентября освободили Клещеевку. Они записали соответствующее видео с флагом Украины в разрушенном населенном пункте.

В то же время российские захватчики не оставляют попыток вернуть поселок. На видео слышен звук прилетов, однако наши воины спокойны и отчитываются о выполненном боевом задании.

Украинские военные освободили Клещеевку: смотрите видео

Враг не оставляет попыток вернуть контроль над поселком. Работает всеми возможными средствами огневого поражения, но мы стоим намертво, твердо и уверенно, ведь это наша земля,

– говорится в обращении военных.

Есть официальное подтверждение освобождения населенного пункта от руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, а также начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша.

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