Мы не придумываем легенды о великом наступлении, – Череватый о продвижении ВСУ под Бахмутом

В последние недели появилась информация, что украинские военные смогли продвинуться вглубь на Бахмутском направлении. Наши воины каждый день наносят российским захватчикам колоссальные потери.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый. Он, в частности, прокомментировал продвижение Сил обороны вокруг Бахмута.

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Какие преимущества имеют занятые позиции

Прежде всего, Череватый заявил, что Украина, в отличие от россиян, не придумывает какие-либо легенды о большом наступлении.

Это (продвижение – 24 Канал) проходит в рамках успешной оборонной операции на Бахмутском направлении. Почему она успешна? Потому что мы достигли главных целей,

– сказал спикер.

Он также добавил, что украинские защитники не дали врагу прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить его. И, кроме того, в ходе операции Россия понесла колоссальные потери.

Какой главный подвиг героев Бахмута

Череватый рассказал, что Силы обороны пытаются "обескровить" противника, максимально выбить его боевой потенциал, уничтожить как можно больше личного состава и техники.

По словам спикера, главный подвиг героев Бахмута – это то, что они, по сути, уничтожили "Вагнера" – одно из самых боеспособных подразделений россиян. Да и вообще, украинские воины-титаны вымотали всю вражескую группировку очень большой ценой.

Череватый говорит, что потери Украины на порядки меньше, чем у россиян, но они и на порядок более ценны для нас, чем для них.

"Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска – это доказательство поражения и латентной капитуляции", – подчеркнул спикер.