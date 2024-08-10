Разведданные просто проигнорировали: накажет ли кого-то Путин за события на Курщине

Прорыв границы в Курской области стали неожиданностью для многих в России, в том числе и военных. Все из-за того, что высшее военное командование не учитывало возможную угрозу.

Даже российские военные коры жалуются на бездействие российского руководства, которая обернулась для них большими неприятностями. Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, накажет ли Владимир Путин виновных за "прорыв границы".

Советуем посмотреть Только не Путин: россияне ищут виновного в ситуации в Курске

Накажут ли кого-то в России

У российских граждан могут появиться определенные вопросы к разведке собственной страны. Ведь неизвестные подразделения беспрепятственно перешли границу России и начали движение вперед. Однако разведданных о подготовке к таким действиям или не было, или же, что, вероятнее, их просто проигнорировали.

Думаю, никто за это не будет отвечать. За такое должен был бы ответить Герасимов (Валерий Герасимов, начальник генштаба России – 24 Канал). Российские военкоры писали о том, что на Ставке обсуждали, что на границе с Сумской областью есть какие-то группировки, идет какая-то подготовка. Но Герасимов сказал не бояться, потому что это просто провокации,

– рассказал Павел Нарожный.

То есть в Кремле могли знать о подготовке определенных действий на границе, впрочем, решили проигнорировать это. Вместо этого они отправили боеспособные подразделения, в том числе и из Курской области, в Донецкую – на Покровское направление. В частности, несколько недель назад было сообщение от главкома ВСУ Александра Сырского о том, что враг нарастил свою группировку до 630 тысяч.

"Примерно 100 тысяч военных собрали где только можно было, и перебросили их на Донецкое направление. Этим, вероятно, воспользовались подразделения, которые увидели, что там (на границе с Украиной – 24 Канал) нет никаких боеспособных подразделений и ушли. Конечно, это прокол высшего российского командования", – подчеркнул военный эксперт.

Они поставили ставку на то, что у Украины уже нет сил, однако это оказалось ошибочным предположением, что стоило россиянам очень дорого.

Путину не сообщили о "вторжении" в Курск: что известно

Издание Bloomberg сообщило, что российская разведка сообщила начальнику генштаба России Герасимова о возможном прорыве границы в Курской области еще за две недели до его начала. Впрочем, он эту информацию проигнорировал.

Неназванное лицо, близкое к Кремлю, заметила, что оборонительные силы в России были захвачены врасплох событиями 6 августа. Сначала они даже не оказывали сопротивления.

Также интересно, что источники издания отметили, что в ближайшее время Герасимова, вероятно, не смогут отстранить от должности. Однако Кремль уже "утомил его способ ведения войны".