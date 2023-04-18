Оккупантов и защитников разделяют считанные метры: пограничники показали уличные бои в Бахмуте

Ситуация на Бахмутском направлении остается самой тяжелой по всей линии фронта. Собственно, появилось видео уличных боев, которые уже не первый месяц ведутся за город. Также прокомментировал ход боевых действий командующий Восточной группировкой войск.

Во вторник, 18 апреля, пограничники показали битву за Бахмут, которая переместилась уже в центральную часть населенного пункта. Следует понимать, что иногда захватчиков и украинских воинов разделяют считанные метры.

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Новая тактика России

Как отмечено в сообщении, никаких признаков того, у наемников и зеков из ЧВК "Вагнера" есть какой-то там "снарядный голод", – нет. Хотя об этом раньше заявляли в командовании батальона, который уже по меньшей мере с августа не может завоевать Бахмут.

Также в то время, когда вместе с другими Силами обороны пограничники охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют российских военных с последним снегом", спасают собратьев, – сами же оккупанты начали использовать новую тактику.

Я думаю, в Бахмуте по всем направлениям тактика у них такая. Входит группа до 10 человек. Разведывает ситуацию. Открывают огонь они с целью, чтобы мы открыли ответный огонь. Нужно это, чтобы они обнаружили нашу огневую точку,

– заверил украинский защитник.

Кроме того, он отметил, что у врага очень много дронов, с помощью которых он может обнаружить огневую точку. В основном нужно для этого захватчикам около 3 дней, во время которых они подкрадываются к позиции, а затем группой в 20 человек пытаются взять ее в кольцо.

Как ведутся уличные бои за Бахмут: видео ГПСУ

Операции врага не имеют результата

Командующий Сухопутными войсками ВСУ и генерал-полковник Александр Сырский также комментировал ситуацию на этом направлении. Он отмечал, что хоть и противник пытается наступать на нескольких направлениях одновременно, его действия – безрезультатны.

Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и наносить значительные потери. Наши бойцы ощутимо тормозят наступательные действия врага,

– говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Россия увеличивает активность тяжелой артиллерии и каждый раз наносит все больше авиационных ударов, превращая город в руину. Однако все же можно подытожить, что ситуация – контролируемая и наши Вооруженные Силы совершают настоящий подвиг, держа оборону Бахмута.

Как пограничники и ВСУ держат оборону Бахмута: смотрите видео ГПСУ

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