"Генератор хлопка": как авиация уничтожает врага "умными бомбами" JDAM-ER – адское видео
Источник:"Армия дронов"
Наши воины каждый день "дают на орехи" оккупантам. Недавно Силы обороны уничтожили склад боеприпасов и скопление врага в Бахмуте.
Соответствующее видео было обнародовано на странице "Армии дронов". На первый взгляд, к оккупантам прилетел "хлопок", однако на этот раз он был особенным.
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Бойцы использовали "умные бомбы"
Об этом утверждает Defense express. Отмечают, что благодаря беспилотникам 77 десантно-штурмовая бригада вместе с тактической авиацией уничтожили склад боеприпасов и скопления оккупантов на Бахмутском направлении.
Однако важнейший элемент остался "за кадром". Обычно на кадрах виден отстрел неуправляемых ракет из Су-25 в режиме кабрирования вплотную к линии фронта. А в этом видео бойцы имеют дело с "генератором хлопка" JDAM-ER, позволяющим бить с воздуха, как минимум на тактическую глубину по тылу оккупантов.
Поэтому можем полностью прийти к выводу, что на этом видео было впервые показано боевое применение именно американских "умных бомб" JDAM-ER против российских оккупантов,
– отмечает издание.
Украинские воины впервые использовали JDAM-ER: смотрите видео
Что нужно знать о JDAM-ER
- JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS, которые превращают простые свободно падающие авиабомбы во всепогодные корректированные боеприпасы. Комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник для повышения точности, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, оно позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.
- Дальность поражения JDAM-ER – 45 миль, то есть 72,4 километра (для обычного JDAM – всего 24 километра), что сравнимо с HIMARS, но авиационное базирование позволяет выдвинуться значительно дальше, чем позволяют колесные или гусеничные аппараты.
- JDAM имеет больший вес, чем GMLRS и ударную силу. Крылья крепятся к авиационным неуправляемым бомбам, массой от 220 до 900 килограммов. Таким образом, эффект от применения JDAM будет значительно больше.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что системы JDAM – это очень мощная поддержка для украинской армии. Он охарактеризовал это оружие как "дальнюю руку", которая может доставать врага.