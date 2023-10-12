Это решающий этап войны: что для ВСУ сейчас самое главное на фронте

Владимир Зеленский считает, что сейчас между Россией и Украиной последняя часть войны. Однако этот этап тяжелейший, поэтому точно спрогнозировать окончание боевых действий невозможно.

Военный эксперт Андрей Крамаров сказал 24 Каналу, что этот этап российско-украинской войны уместнее назвать решающим, потому что сейчас силы и Украины, и России на переломе.

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"Если оккупантам не удастся прорвать с их стороны линию фронта, то у нас появится возможность прорвать оборону захватчиков. Сейчас враг тратит много сил на Лимано-Купьянском и Авдеевском направлении", – сказал Крамаров.

На каком этапе сейчас российско-украинская война: смотрите видео

Проверка на выдержку

Россияне не оставляют попыток вытеснить наши силы на выступлении у Работино на Южном направлении. Сейчас идет этап, на котором кто-то просто окажется сильнее.

В настоящее время армия России пытается вернуть утраченные позиции на фронте. На тактическом уровне врагу удается занимать некоторые наши позиции. Впрочем, не следует считать это успехом.

Мы на всех направлениях очень хорошо держим оборону. На Юге украинские бойцы преуспевают. Для нас сейчас выдержка на определенных участках в обороне очень успешна, поскольку россияне тратят свой ресурс,

– отметил военный эксперт.

Наибольшие потери у россиян до этой неделе были по артиллерии, которую Силы обороны активно выбивали. Однако сейчас российская армия несет огромные потери в бронетехнике.

"Это и танки, и бронированные машины. Россияне этой техникой пытались пойти вперед, но им это не удалось. В целом на данном этапе мы очень хорошо выдерживаем рваный ритм этой войны", – добавил Крамаров.

Сколько может продолжаться война в Украине