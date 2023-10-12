Військовий експерт Андрій Крамаров сказав 24 Каналу, що цей етап російсько-української війни доречніше назвати вирішальним, тому що зараз сили й України, і Росії на зламі.

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"Якщо окупантам не вдасться прорвати з їхнього боку лінію фронту, то у нас з'явиться можливість прорвати оборону загарбників. Зараз ворог витрачає багато сил на Лимано-Куп'янському та Авдіївському напрямку", – мовив Крамаров.

На якому нині етапі російсько-українська війна: дивіться відео

Перевірка на витримку

Росіяни не залишають спроб витиснути наші сили на виступі біля Роботиного на Південному напрямку. Нині триває етап, на якому хтось просто виявиться сильнішим.

Наразі армія Росії намагається повернути втрачені позиції на фронті. На тактичному рівні ворогу вдається займати певні наші позиції. Втім, не потрібно вважати це успіхом.

Ми на всіх напрямках дуже добре тримаємо оборону. На Півдні українські бійці мають успіхи. Для нас зараз витримка на певних ділянках в обороні дуже успішна, оскільки росіяни витрачають свій ресурс,

– зазначив військовий експерт.

Найбільші втрати у росіян до цього тижня були в артилерії, яку Сили оборони дуже активно вибивали. Проте зараз російська армія зазнає величезних втрат у бронетехніці.

"Це й танки, і броньовані машини. Росіяни цією технікою намагалися піти вперед, але їм це не вдалося. В цілому на даному етапі ми дуже добре витримуємо рваний ритм цієї війни", – додав Крамаров.

Скільки може тривати війна в Україні