Еще одна такая Авдеевка, и у Путина не останется армии, – в ВСУ рассказали о потерях России

В ОСУВ "Таврия" прокомментировали завершение Авдеевской операции. России пришлось заплатить высокую цену за Авдеевку, и враг продолжает нести потери.

Спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий высказался относительно выхода ВСУ из Авдеевки. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россия заплатила высокую цену за Авдеевку

Лиховий отметил, что от Владимира Зеленского и командования звучали оценки, что Россия имела значительное преимущество во время завершающего этапа Авдеевской операции, и именно поэтому эта операция так закончилась.

Даже в таких условиях можно сказать, вот мне сегодня понравилась фраза: "Еще одна такая Авдеевка, и у Путина не останется армии",

– подчеркнул спикер.

Лиховий дал понять, что во время активной фазы Россия потеряла 47 000 солдат при наступлении на один городок. Он отметил, что Авдеевка была форпостом, который сдерживал, перемалывал и истощал российские резервы и ресурсы. И это продолжалось 10 лет.

Россия продолжает терять людей и технику

Спикер добавил, что несмотря на все обстоятельства на направлении ОСГВ "Таврия" за минувшие сутки было ликвидировано или выведено из строя 515 оккупантов. Кроме этого было уничтожено или повреждено 1 РСЗО, 1 ПТРК, 4 танка, 6 артиллерийских систем, 14 бронемашин, 20 автомобилей, а также поражено или нейтрализовано 328 БпЛА.

Он добавил, что среди уничтоженной техники есть 3 квадроцикла, с помощью которых оккупанты тоже пытаются наступать, самоходная гаубица "Мста-С" и пушка "Рапира". Также российские захватчики потеряли 5 складов боеприпасов.

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