Желающих сдаваться в плен будет увеличиваться: какие перспективы новой волны мобилизации в России
Россия терпит катастрофические потери живой силы на фронте, а значит, должна пополнять человеческий резерв. Генштаб ВСУ сообщил, что в ближайшее время в стране-агрессоре объявят новую волну мобилизации.
Впрочем, как отметил 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович, Кремль не сообщит об этом официально, а лишь усилит мобилизацию. Ведь это приведет к еще большей катастрофе для существующей в России политической системы.
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Задания, выполняемые разведкой, Вооруженными Силами и другими структурами Украины, будут иметь показательный эффект – оккупанты чаще будут сдаваться в плен. Ведь в большинстве своем в российскую армию будут мобилизовать тех, кто хотя бы иногда будет думать о своей жизни. Поскольку эпоха зэков закончилась.
Остается вариант – сдаться в плен или как-нибудь саботироваться. Такой процент людей будет только расти, поэтому нужно этим пользоваться,
– подчеркнул политолог.
Российский "план добровольцев"
Президент России Владимир Путин вряд ли выступит с официальным заявлением, что в основной указ о мобилизации внесли изменения. Уже сейчас заметно усиление мобилизационных мероприятий. К примеру, на российские заводы приносят так называемый "план добровольцев". Российские "верхушки" заставляют россиян фактически "добровольно" подписать эти контракты. Так как будто не мобилизовались, а добровольно пошли в армию.
По словам Рейтеровича, если начнут задавать много вопросов, руководство России скажет, что "ужесточение мобилизационных мер происходит в пределах ротации". Дело в том, что значительная часть русского населения смирилась с тем, что рано или поздно их заберут в армию.
Конечно, они ищут механизмы, как от этого "откосить". Например, с точки зрения здоровья или брони, которую могут получить на тех или иных предприятиях. Проблема в том, что предприятия, которые имеют бронь, все равно получат "план добровольцев",
– заметил политолог.
Кого мобилизуют первыми
Россиянам остается только скрываться от мобилизации, однако сделать это очень сложно. К сожалению, оккупанты пойдут еще более бездумной массой в армию, чем это было во время первой волны. Ведь тогда те, кто понял, к чему все идет, сумели воспользоваться моментом и убежать за границу.
Рейтерович о перспективах проведения второй волны мобилизации в России: смотреть видео
Сейчас в России осталось два типа людей:
- не имеющие возможности уехать;
- которые не знают, что делать за пределами "великого государства".
Предположим, второй тип уже пересекали границу, но не смогли приспособиться к цивилизованному миру, поэтому вернулись в Россию. И теперь, скорее всего, таких людей заберут в армию.
Единственное, что отличает этих людей от первой волны – уровень их апатии и депрессии. Он сейчас в России колоссальный. Российские социологи фиксируют, что такое настроение доминантно. Из них вряд ли можно сделать хороших военных. Они будут думать, как отсидеться и не погибнуть или как быстрее сдаться в плен,
– сказал Игорь Рейтерович.
Мобилизация в России: что известно
- Массовая мобилизация в России может начаться уже скоро. В этот раз оккупанты планируют призвать около 40 тысяч жителей Чеченской Республики. Вероятно, что их используют как "заградительные отряды" позади российских войск.
- По сравнению с прошлым годом России сложно будет мобилизовывать лиц. Основная причина – подготовка мобилизованных и их вооружение.
- Тем временем Владимир Путин фантазирует о 270 тысячах "добровольцев". Мол, именно такое количество за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах оккупационных войск.