Утім, як зазначив 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, Кремль не повідомить про це офіційно, а лишень посилить мобілізацію. Адже це спричинить ще більшу катастрофу для політичної системи, яка існує в Росії.

Дивіться також В ISW проаналізували перспективи мобілізації в Росії та останні заяви Путіна

Завдання, які виконують розвідка, Збройні Сили та інші структури України, матимуть показовий ефект – окупанти частіше здаватимуться в полон. Адже здебільшого до російської армії мобілізуватимуть тих, хто хоча б інколи думатиме про своє життя. Позаяк епоха зеків закінчилася.

Залишається варіант – здатися в полон або якось саботуватися. Такий відсоток людей лише зростатиме, тому потрібно цим користуватися,

– наголосив політолог.

Російський "план добровольців"

Президент Росії Владімір Путін навряд чи виступить з офіційною заявою, що до основного указу про мобілізацію внесли зміни. Уже зараз помітне певне посилення мобілізаційних заходів. Наприклад, на російські заводи приносять так званий "план добровольців". Російські "верхівки" змушують росіян фактично "добровільно" підписати ці контракти. Позаяк наче не мобілізувалися, а добровільно пішли до армії.

За словами Рейтеровича, якщо почнуть ставити багато запитань, керівництво Росії скаже, що "посилення мобілізаційних заходів відбувається в межах ротації". Річ у тім, що значна частина російського населення змирилася з тим, що рано чи пізно їх заберуть до війська.

Звісно, вони шукають механізми, як від цього "відкосити". До прикладу, з погляду здоров'я або броні, яку можуть отримати на тих чи інших підприємствах. Проблема у тому, що підприємства, які мають бронь все одно отримають "план добровольців",

– зауважив політолог.

Кого мобілізують найпершими

Росіянам залишається лише ховатися від мобілізації, проте зробити це вкрай складно. На жаль, окупанти підуть ще більш бездумною масою до армії, ніж це було під час першої хвилі. Адже тоді ті, хто зрозумів до чого все йде – зуміли скористатися моментом та втекти за кордон.

Рейтерович про перспективи проведення другої хвилі мобілізації в Росії: дивитися відео

Наразі в Росії залишилися два типи людей:

які не мають можливості виїхати;

які не знають, що робити за межами "велікой страни".

Припустимо, другий тип уже перетинали кордон, але не змогли пристосуватися до цивілізованого світу, тому повернулися до Росії. І тепер, найімовірніше, таких людей першочергово заберуть до армії.

Єдине, що відрізняє цих людей від першої хвилі – це рівень їхньої апатії та депресії. Він наразі в Росії колосальний. Російські соціологи фіксують, що такий настрій є домінантним. З них навряд чи можна зробити гарних військових. Вони думатимуть, як відсидітися та не загинути або як швидше здатися в полон,

– сказав Ігор Рейтерович.

Мобілізація в Росії: що відомо