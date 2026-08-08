Владимир Путин хочет продолжать войну против Украины. Президента Сербии Александра Вучича спросили, есть ли какие-то сигналы от российского коллеги, которые указывали бы на то, что он готов к реальным мирным переговорам.

Такой вопрос к Вучичу прозвучал на его совместной с президентом Зеленским пресс-конференции.

Что ответил Вучич?

Как ответственный человек, я не могу делать какие-либо серьезные оценки или предполагать, закончится ли война скоро или не скоро. Сербия и все международное сообщество хотели бы увидеть конец этой войны как можно скорее,

– сказал сербский лидер.

В то же время, как опытный политик Вучич не верит, что война России против Украины завершится в ближайшее время. По его словам, сейчас он не видит реального пути к скорейшему завершению войны.

Президент Сербии выразил опасение, что впереди мир, прежде всего Украину, ждет еще одна сложная зима.

Напомним, что Сербия традиционно считается одним из главных центров пророссийских настроений на Балканах и в Европе в целом. Исторические связи между сербами и россиянами со временем усилились из-за политического влияния Кремля, российских денег и пропаганды.

В то же время, Сербия продолжает движение до вступления в Европейский Союз. Это постепенно требует страны изменять свою политику и ориентироваться на Запад.

Что касается самого Вучича, то он неоднократно заявлял о своих давних и дружеских отношениях с Владимиром Путиным.

Сербия рассчитывает на поддержку Москвы в вопросе Косово, а также зависит от поставок российского газа.

Заметим, что Сербия не присоединилась к западным санкциям против России. В то же время Вучич подписал декларацию с осуждением российского вторжения в Украину.

Кроме того, Сербия и США подписали соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере. Ее цель – помочь Белграду уменьшить зависимость от российских энергоносителей.