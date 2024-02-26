В ТЦК рассказали, с какой периодичностью надо проходить ВВК, и как обжаловать ее выводы
Источник:"Кременчугский ТелеграфЪ"
Украинские военнообязанные граждане, чтобы определить пригодность к службе в рядах ВСУ, должны обязательно пройти военно-врачебную комиссию. В связи с военным положением, частота прохождения ВВК также претерпела изменения.
Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков отметил, что также есть нормы, при которых военнообязанный гражданин может обжаловать решение ВВК. Для этого есть соответствующий алгоритм.
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Как часто надо проходить ВВК и как обжаловать решение комиссии
Волков отметил, что военнообязанный гражданин в мирное время проходит военно-врачебную комиссию один раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время действия военного положения один раз в год.
То есть военнообязанный, который прошел ВВК год назад, снова обязан ее проходить,
– пояснил руководитель Кременчугского ТЦК и СП.
Что касается обжалований решений военно-врачебной комиссии, Волков отметил, что если человек не согласен с ее выводами, то должен обращаться в ТЦК и СП.
"Мы согласовываем с областной ВВК время прибытия, направляем его и там рассматривается его жалоба. И решение районной ВВК или отменяют, или подтверждают", – объяснил военком.
Мобилизация в Украине: последние изменения
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- Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки Роман Костенко отметил, что сейчас парламент имеет три варианта, когда будет рассматривать законопроект о мобилизации. Это может произойти в начале марта, в середине этого месяца и позже.
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