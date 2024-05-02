Войска Франции в Украине: способна ли Россия что-то противопоставить идеям Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил возможность ввода войск в Украину, однако при двух условиях: если Россия прорвет линию фронта и будет запрос от Украины. Социологические исследования показывают, что более 50% молодых французов в случае необходимости готовы отправиться в наше государство.

Как видим, решительность французского лидера заряжает и вдохновляет его электорат. Заявление работает как определенный фактор давления и сдерживания России. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, вполне вероятно, что между Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном есть значительно глубже обсуждения о реальных условиях применения войск Франции.

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Шантаж бесполезен

Политолог отметил, что россияне никоим образом не могут противодействовать идеям Макрона, и они это признают. Хотя элита Кремля далека от истины, но среднее звено понимает последствия для России.

Битвы выигрывают солдаты, но войны – экономики. Несмотря на то, что Москва смогла выйти на определенную нормализацию, экономический потенциал Запада в разы мощнее.

Францию шантажировать не получится – это также ядерная держава. Россия не имеет перспектив, учитывая даже межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс", которая уже два раза промахнулась во время испытаний.

Поэтому Россия не очень сильно может себе позволить как-то на это реагировать. Они, конечно, могут бросаться голословными угрозами, но, мне кажется, Макрон поймал кураж,

– сказал Несвитайлов.

На подсознательном уровне действующий глава Франции может сравнивать себя с Наполеоном. Ему хочется остаться в истории. Здесь и сейчас сделать большие вещи. Макрон живет политикой и желает стать одним из самых мощных французских президентов.

Отправка войск Франции в Украину: что известно