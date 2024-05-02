Як бачимо, рішучість французького лідера заряджає та надихає його електорат. Заява працює як певний фактор тиску та стримування Росії. Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, цілком імовірно, що між Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном є значно глибше обговорення про реальні умови застосування військ Франції.

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Шантаж даремний

Політолог наголосив, що росіяни жодним чином не можуть протидіяти ідеям Макрона, і вони це розуміють. Хоч еліта Кремля далека від істини, але середня ланка розуміє наслідки для Росії.

Битви виграють солдати, але війни – економіки. Попри те, що Москва змогла вийти на певну нормалізацію, економічний потенціал Заходу в рази потужніший.

Францію шантажувати не вийде – це також ядерна держава. Росія не має перспектив з огляду навіть на міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс", яка вже два рази схибила під час випробувань.

Тому Росія не дуже сильно може собі дозволити якось на це реагувати. Вони, звісно, можуть кидатись голослівними погрозами, але, мені здається, Макрон зловив кураж,

– сказав Несвітайлов.

На підсвідомому рівні чинний глава Франції може порівнювати себе з Наполеоном. Йому хочеться залишитись в історії. Тут і зараз зробити великі речі. Макрон живе політикою і бажає стати одним з найпотужніших французьких президентів.

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