Перипетии с выбором спикера Палаты представителей: республиканцы представили 9 новых кандидатов

Республиканская партия представила 9 кандидатов на должность спикера Палаты представителей США. Конгрессмен Джим Джордан отказался продолжать борьбу за этот пост.

Об этом сообщила глава Республиканской конференции Палаты представителей Элиза Стефаник. В частности, на должность претендует представитель большинства в Палате представителей Том Эммер, которого поддерживает отправленный в отставку бывший спикер Кевин Маккарти.

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Кроме Тома Эммера, за должность спикера Палаты представителей будут бороться:

Джек Бергман из Мичигана, ветеран морской пехоты США в отставке;

Байрон Дональдс от штата Флорида, член ультраправого "Кокуса Свободы";

Кевин Герн из Оклахомы, глава консервативной группы, известной как Республиканский исследовательский комитет;

Майк Джонсон из Луизианы, вице-глава республиканской конференции Палаты представителей;

Дэн Мейзер из Пенсильвании, член двухпартийной группы Problem Solvers Caucus;

Гэри Палмер из Алабамы, глава Республиканского политического комитета;

Остин Скотт из Джорджии, союзник Маккарти, который на прошлой неделе в последний момент отказался от борьбы с Джорданом;

Пит Сэшнс из Техаса, в свое время попавший в скандал после того, как настаивал на отставке посла США в Украине Мари Йованович.

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