Любое правительство понимает важность хороших отношений: чего ждать Украине после выборов в Польше
В Польше прошли парламентские выборы, в результате чего там могут создать новое правительство. Украина будет в любом случае выстраивать хорошие отношения с западным соседом.
Об этом 24 Каналу рассказал украинский дипломат, бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещиця, отметив, что украинский вопрос был важен на выборах в Польше в двух аспектах. Но, конечно же, поляки больше ориентировались на собственные внутренние и внешние вопросы.
Смотрите также Между Качинским и Туском: чего Украине ждать от выборов в Польше – важнейших за 30 лет
Все партии, которые войдут в польский парламент, готовы поддерживать Украину. Это отчасти даже касается праворадикальной "Конфедерации". Другой аспект – социальная помощь украинцам, находящимся в Польше. Здесь есть определенные разногласия в программах политических партий.
Украинский вопрос был важным. Он раздавался в предвыборных кампаниях. Но все же больше доминировали вопросы по внутренней и внешней политике Польши в целом,
– рассказал Андрей Дещиця.
К теме – смотрите разговор с Андреем Дещицей на ютубе 24 Канала
Нужно выстраивать хорошие отношения
Как отметил Дещиця, какое бы правительство не пришло в Польше, оно понимает, что с Украиной нужно выстраивать теплые и хорошие отношения. Ведь угроза от России никуда не исчезла.
Если в Польше три оппозиционные силы сформируют правительство, то у них нет наслоений, которые имело предыдущее правительство с украинскими политиками и украинскими властями. Поэтому им будет легче выстроить новую реальность в украинско-польских отношениях. Если правительство будет проевропейским, то для нас важно, чтобы оно поддерживало наши стремления к ЕС и НАТО.
– отметил Дещиця.
Выборы в Польше: коротко
- Известно, что в Польше 15 октября состоялись парламентские выборы. Самые известные польские политики также участвовали в голосовании.
- Сейчас идет подсчет голосов. Пока окончательных результатов нет.
- По данным первых результатов экзитпола, лидирует находящаяся у власти с 2015 года "Право и справедливость" – 36,8%. Однако три оппозиционные партии набирают достаточное количество голосов, чтобы сформировать коалицию без "Права и справедливости".