"Путин – убийца, нет войне": в сети показали испорченные бюллетени с выборов президента России

В России 15 – 17 марта проходят президентские выборы. Некоторые граждане пришли на выборы, чтобы выразить свое недовольство действующей и, очевидно, будущей властью.

Российские СМИ поделились фото испорченных бюллетеней, на которых избиратели выражают свою антивоенную позицию. На них изображены призывы "за мир", а Путина на бланке называют убийцей и вором.

Смотрите также Окончательно развязаны руки: что будет после "победы" Путина и чего ждать от выборов в России

Испорченные бюллетени

В сети показали несколько примеров испорченных бюллетеней – большинство из них похожи друг на друга. Часть избирателей целенаправленно портят бланки, чтобы таким образом выразить свое недовольство властью в стране и ее политикой.

В частности, некоторые россияне писали на письме "нет войне", а также "России – свободу". Кроме этого, избиратели писали призывы к освобождению политзаключенных в России и отмечали, что "мир России сидит в тюрьме".

Россияне выражают недовольство на выборах / фото российских СМИ

Также отдельные избиратели поверх указанных в бюллетенях фамилий пишут собственных кандидатов – в частности, указывают, что их выбор это Алексей Навальный или Борис Надеждин. Напротив фамилии Владимира Путина они пишут, что тот убийца, преступник и психопат.

Испорченные бюллетени на выборах президента 2024 года: смотрите фото

Проблемы на выборах в России