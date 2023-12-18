Официально кандидат: Путин подал документы на выборы президента как самовыдвиженец

Пропагандистские СМИ сообщают, что Владимир Путин 18 декабря подал в Центральную избирательную комиссию России документы для участия в президентских выборах. Действующий глава российского государства идет на выборы як самовыдвиженец.

Ранее Путин во время состоявшейся 8 декабря церемонии к так называемому "Дню героев отечества" заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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Путин явился с документами в ЦИК

Кандидат на пост главы страны должен был лично явиться с документами в ЦИК. Действующий президент России прибыл первым.

Владимир Путин подал документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут в начале 2024 года. Его встретила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Я там, где нужно было написать фамилию, имя и отчество, написал, у меня там немного не хватило места, пришлось завернуть,

– сказал Путин.

Согласно закону о выборах президента России, для этого ему необходимо было создать группу избирателей в количестве менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря, где участники единогласно поддержали Путина.

Выборы в России: что известно