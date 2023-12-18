Официально кандидат: Путин подал документы на выборы президента как самовыдвиженец
Пропагандистские СМИ сообщают, что Владимир Путин 18 декабря подал в Центральную избирательную комиссию России документы для участия в президентских выборах. Действующий глава российского государства идет на выборы як самовыдвиженец.
Ранее Путин во время состоявшейся 8 декабря церемонии к так называемому "Дню героев отечества" заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
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Путин явился с документами в ЦИК
Кандидат на пост главы страны должен был лично явиться с документами в ЦИК. Действующий президент России прибыл первым.
Владимир Путин подал документы для участия в выборах главы государства, которые пройдут в начале 2024 года. Его встретила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Я там, где нужно было написать фамилию, имя и отчество, написал, у меня там немного не хватило места, пришлось завернуть,
– сказал Путин.
Согласно закону о выборах президента России, для этого ему необходимо было создать группу избирателей в количестве менее 500 человек. Собрание группы прошло 16 декабря, где участники единогласно поддержали Путина.
Выборы в России: что известно
- Владимир Путин 6 декабря внес изменения в законодательство России. Он подписал закон, разрешающий отмену голосования в отдельных регионах в случае опасности. Пока неизвестно, использует ли такой случай действующий российский президент. Ранее близкие к диктатору Дмитрий Песков и Рамзан Кадыров уже озвучивали идею о том, что президентские выборы России не нужны.
- 7 декабря стало известно, что президентские выборы в России начнутся 15 марта 2024 года и продлятся в течение трех дней. Такое решение ранее принял Совет Федерации России. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что впервые в современной истории России президентские выборы "будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере".
- После выборов в России могут объявить всеобщую мобилизацию. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что стратегические цели России остаются прежними. По его мнению, Москва готовится к продолжительной войне. Данилов заверил, что президентские выборы в России 17 марта 2024 года – это знаковая дата для Кремля.