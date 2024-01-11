В России никогда не было никаких выборов: почему Путин запретил Дунцовой избираться в президенты

В России 15-17 марта состоится голосование на выборах президента. Одним из желающих занять этот пост была провинциальная журналистка Катерина Дунцова, которая высказывалась против войны в Украине.

Однако Кремль не допустил ее даже до выборов, наверняка испугавшись, что она может стать реальной конкуренткой Владимиру Путину. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что Дунцова могла объединить тех россиян, которые не поддерживают Путина.

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Планируется присяга Путину

В России на протяжении всей ее истории выборов, какие проходят в Украине или должны состояться в США, никогда не было. Начиная с московского великого княжества, московского царства, императорской России, Советского Союза и постсоветской России не было так, чтобы на место одного начальника в результате волеизъявления народа пришел другой.

Однако мероприятие, которое состоится 15 – 17 марта, вообще никакого отношения ни к чему не имеет. Это не выборы, даже не имитация выборов, планируется присяга всего российского населения на верность Путину. Клянутся в верности ему в частности и кандидаты в президенты, иначе они не будут допущены к выборам.

Дунцову не допустили к выборам, потому что она не собиралась присягать Путину,

– отметил оппозиционный журналист.

Конечно, у нее нет опыта, она не готова сыграть большую политическую роль, однако Дунцова представляет опасность для российской власти, потому что очевидно, что не является проектом Кремля. Именно поэтому и было решено не допускать ее к выборам.

Могла бы собрать реальные голоса

Также в Кремле хорошо помнят феномен Светланы Тихановской, когда никому не известная женщина, никогда не занимавшаяся политической деятельностью вдруг победила на президентских выборах многолетнего опытного диктатора Александра Лукашенко.

"Очевидно, что Дунцова не выиграла бы выборы: Путину бы "нарисовали" 80%, а ей – 0%. Однако, по крайней мере, она могла бы собрать какое-то количество реальных голосов. Если бы ее допустили к выборам, это дало бы шанс примерно 20 миллионам россиян, выступающим против Путина, создать некую движуху. Естественно, что это не произошло, потому все идет по сценарию Кремля", – объяснил Игорь Яковенко.

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