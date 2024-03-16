Выборы под звуки взрывов: политтехнолог высмеял то состояние, к которому Путин привел Россию

В России продолжаются выборы президента. Между тем сообщалось, что в Белгороде прекращали голосование из-за работы ПВО. Но идти голосовать за Владимира Путина, когда над тобой летят снаряды и российские ракеты – апогей "великой" русской мысли и покорности.

Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что так можно собственными глазами увидеть, что диктатор принес стране-агрессору за годы у власти. Однако при этом граждане России таки участвуют в выборах.

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"Ты жил раньше в Белгороде. Может, небогато жил, но жил спокойно, ездил себе на огородик, на дачку. А вот сейчас воют сирены, разрываются снаряды, падают ракеты, российские самолеты сбрасывают случайно управляемые авиабомбы", – сказал политтехнолог.

При этом россияне все равно радостно идут голосовать "за будущее". Путин заводит страну-агрессора в турбулентную эпоху. Россия, считает Тизенгаузен, будет очевидно ослаблена после войны.

Так эта страна потеряла немало позиций на геополитическом уровне, её президенту выписали "нерукопожатный" ордер на арест, а с российским бизнесом особо сотрудничать не хотят.

Путь России при Путине

Так Владимир Путин привел Россию к:

колоссальной демографической яме

абсолютно непонятному статусу страны во внешнеполитических отношениях. То есть Россия еще долго будет находиться за пределами адекватных и цивилизованных отношений.

Между тем за этим всем наблюдает сильный "друг" России Китай.

Вот, куда Путин привел Россию. Он её принял в конце 90-х, но не в лучшем состоянии. То есть, вот только там развал, начало 2000-х. Но был момент, когда даже цивилизованные страны поверили, что у России может получиться,

– подчеркнул политтехнолог.

Мол, что Россия действительно может выйти "на демократический путь". В свое время Владимир Путин даже хотел вступить в НАТО. Однако впоследствии он "поиграл" в демократию и начал массово уничтожать оппозицию, полностью монополизировал СМИ и приструнил олигархов. А еще – сломал конституцию и понял, что у власти будет до конца своей жизни.

"То есть, выходя на улицу под звуки тревоги в приграничных областях, россияне все равно идут и пишут "за Путина". Вот, в чем парадокс современного русского человека. Не все, правда", – добавил Борис Тизенгаузен.

Между тем российские добровольцы, которые являются гражданами России и проводят рейд на её территории, пытаются снести Путина. По ним сейчас летят российские снаряды и ракеты, которые, в частности, падают в Белгороде.

"Путин фактически довел Россию, ведь это называется – гражданская война", – подчеркнул политтехнолог.

Выборы президента в России приостанавливали. Это означает, что непрерывность процесса нарушена. Между тем стоит внимательно смотреть, представители каких стран поехали наблюдателями на выборы президента России. Если в их странах против них не введут санкции, этот вопрос надо обязательно поднимать на международном уровне.

Как проходят выборы президента России