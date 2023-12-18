Какой будет предвыборная кампания Путина: Фейгин предположил главные темы

Владимир Путин "неожиданно" объявил, что идет так называемые "выборы" президента, которые пройдут в марте 2024 года. Скорее всего, он не будет обходить тему войны в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин, заметив, что уже было много мнений от аналитиков, что якобы Путин будет избегать тем войны перед выборами. Но этого не будет.

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Какой будет предвыборная кампания Путина

Как отметил Фейгин, сейчас в России все крутится вокруг войны против Украины. И очень сомнительно, что Путин будет избегать этого. Даже во время объявления о баллотировании пропагандистские СМИ писали, что его попросил это сделать оккупант и так называемый "представитель парламента" донецких боевиков Артем Жога.

Понятно, что это был "спектакль". Но он свидетельствует, что Путин не будет сторониться использовать в предвыборной кампании тему войны против Украины.

Не думаю, что военная тема уйдет. Война, как идеологический конструкт, сейчас вполне устраивает Путина. От этого все отталкивается. И законы, и работа промышленности, и борьба с санкциями. Так что война никуда не уйдет,

– сказал Фейгин.

Параллельно будут звучать привычные для Путина темы типа плохого Запада, традиционной семьи и т.д.

"Выборы" в России: коротко

В декабре Владимир Путин объявил, что будет идти на новые президентские выборы в 2024 году. Там сделали целый "спектакль", будто жители оккупированной Донецкой и Луганской областей просили его об этом.

Путин решил идти на "выборы" как "самовыдвиженец". Для этого в его команду притащили военкоров, певцов и других сомнительных людей.

В России уже заявили, что до выборов хотят приобщить и временно оккупированные территории. Это грубо нарушает международное право.

В 2020 году Путин внес изменения в конституцию России, которая "обнулила" его сроки. Это сделали, чтобы он мог баллотироваться на выборы в 2024 году и в 2030 году.