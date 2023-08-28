Плохая копия Ельцина: Путину ищут оппонентов на выборы не моложе 50 лет

В следующем году в России должны пройти президентские выборы. Чтобы Путин не выглядел старым дедом, в Кремле решили не регистрировать кандидатов младше 50 лет. Таким образом, российский диктатор хочет создать иллюзию для себя и своего окружения, что он еще жив.

Об этом 24 Каналу отметил офицер ВСУ Тарас Березовец. Путина не интересует результат в этих выборах, а исключительно его облик.

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В погоне за молодостью

Не моложе 50 лет – такой критерий для кандидатов выбрали в администрации президента, чтобы у избирателей нечаянно не создалось впечатление, что Путин уже не тот человек, который "приходил с твердой рукой к власти". Об этом пишет издание "Медуза" с ссылкой на собственные источники.

"Не знаю будет ли выполнена эта установка, но чего останавливаться? Можно и 70 лет, или 80, чтобы другие выглядели старыми дедушками. Путин хочет для себя и ближайшего своего окружения выглядеть таким же Путиным – моложавым, живым, каким он был в начале своей каденции", – подчеркнул офицер ВСУ.

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Тогда в 1999 году его оппонентом был Борис Ельцин. И на его фоне у Путина был довольно выигрышный образ.

А сейчас в 2023 году Путин сам превратился в плохую копию Ельцина – этакая развалина. Поэтому естественно, что он будет делать все возможное. Будет регистрировать кандидатов своего возраста, или максимально близких к своему возрасту,

– добавил Березовец.

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