ВСУ будут ключевым агитатором антипутинской предвыборной кампании, – Подоляк

Уже в ближайший месяц Владимир Путин может объявить о намерении снова баллотироваться на пост президента России. Но Вооруженные Силы Украины точно изменят его планы.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, прокомментировав информацию, что Путин собирается объявить об этом на международной выставке "Россия", которая состоится 4 ноября.

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На встрече он якобы должен презентовать свои достижения страны-агрессорки за последние годы. Хотя ясно, что никаких выдающихся результатов там нет.

ВСУ "переформатируют" избирательную кампанию Путина

Как отметил Подоляк, Путин вполне может рассказывать о своих мифических достижениях, а значительная часть местного населения все равно будет ему верить. Они практически живут в параллельной действительности.

Там многие демонстрируют отсутствие желания думать, куда они идут. Если будет развиваться все так, то у Путина есть шансы. Ведь в России некому вести с ним диалог. Но ВСУ будут ключевым агитатором антипутинской предвыборной кампании,

– подчеркнул Подоляк.

Кроме того, Вооруженные Силы точно повлияют на антипутинскую кампанию и так называемые "достижения Путина". Сейчас его решения никак не влияют на будущее России.

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Ситуация в России: коротко