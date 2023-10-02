Первым поздравил Орбан: чем грозит Украине победа пророссийских сил на выборах в Словакии

На состоявшихся 30 сентября внеочередных парламентских выборах в Словакии лидирует популистская партия SMER-SD пророссийского экспремьера Роберта Фицо. На втором месте оказалась партия "Прогрессивная Словакия", которую возглавляет вицеспикер Европарламента Михал Шимечко.

Впрочем, впереди Словакию ждут коалиционные переговоры, поскольку ни одна партия не получила большинство голосов. Такими мыслями с 24 Каналом поделился политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Чем Украине грозят пророссийские силы в Словакии

По словам Чаленко, даже формирование коалиции во главе с Робертом Фицо не означает, что заявления, сказанные во время предвыборных баталий, будут реализованы.

Как сообщалось, лидер SMER-SD Роберт Фицо, в случае победы на выборах, планирует отменить военную поддержку Украины.

Отметим, у коалиций всегда существует правило "усреднения позиций". Потому это создает огромные риски для Украины. Поскольку Словакия активно помогала нашему государству в начале полномасштабного вторжения, в частности, удалось организовать:

ремонтную площадку;

логистическую площадку;

снабжение 13 самолетов МиГ-29 и прочее.

Однако риски премьерства Фицо существуют. Будем говорить максимально объективно. Если человека одним из первых поздравляет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то можно охарактеризовать, какие же планы у господина Фицо,

– заметил Чаленко.

Также заметно и празднование российской пропаганды. Так, в телеграмм-помойках и на федеральных каналах изрядно радуются победе пророссийского Фицо.

Чаленко о выборах в Словакии: смотреть видео

За Словакией будут пристально наблюдать

Однако, стоит помнить, Словакия остается членом Европейского Союза. Соответственно, на страну будет влиять общеевропейская политика, стимулирующая страну к принятию правильных решений. К примеру, как это происходит с Венгрией.

Будем наблюдать. Не факт, что Фицо станет премьер-министром. Возможно, все-таки коалицию смогут создать во главе с "Прогрессивной Словакией",

– резюмировал Игорь Чаленко.

Чем опасна победа Фицо