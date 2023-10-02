Возможна вторая "Венгрия": что означают заявления антиукраинского победителя выборов в Словакии

В Словакии на досрочных выборах в парламент победила пророссийская партия Smer-SD. Её лидер Роберт Фицо заявил, что сделает все возможное, чтобы "мирные переговоры" между Украиной и Россией начались "скорее". Но результат выборов в Словакии – немного тревожный сигнал, учитывая заявления Фицо и его партии.

Об этом 24 Каналу заявил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что ранее лидер Smer-SD заявлял о том, что он прекратит военную помощь Украине и не допустит украинское государство к членству в НАТО.

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Также были другие заявления, которые можно назвать антиукраинскими. Кроме того, много лидер Smer-SD говорил о ЕС и США.

Мы можем получить вторую "Венгрию" под нашей границей, которая может нам ставить те или иные палки в колеса. Есть надежда, что этого не будет,

– сказал Желиховский.

По крайней мере, на это надеются украинские и европейские чиновники. Однако Украина должна быть готова, что определенные решения на национальном уровне ЕС будут принимать значительно сложнее, чем это было раньше. Речь, в частности, о помощи украинскому государству. Однако в Словакии пока не сформировали правительство.

"То есть не можем однозначно говорить, что эта страна стала недружественно настроенной к Украине", – отметил эксперт-международник.

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