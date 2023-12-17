Съезд партии "Единая Россия" поддержал самовыдвижение Путина на "выборах" президента
Съезд партии "Единая Россия" поддержал выдвижение Владимира Путина на "выборах" президента в 2024 году. Российские пропагандистские СМИ утверждают, что решение было единогласным.
Путин, в свою очередь, поблагодарил "Единую Россию" за "последовательную поддержку" и заявил, что она важна.
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Путин выступил с очередной речью
Также не обошлось без речи диктатора. В частности, он заявил, что "масштаб исторических задач, стоящих перед Россией, требует сплочения усилий всех патриотических сил".
Он в очередной раз начал песню о том, что Россия "должна быть сильной" и будет принимать все решения самостоятельно, "без чужих подсказок из-за границы";
Традиционно он обвинил Запад во всех земных грехах и начал рассказывать о том, что кто-то нацелился на суверенность России. Однако, по словам Путина, Россия не продаст свою суверенность за колбасу. Почему-то империалисты любят упоминания о еде.
Когда состоятся "выборы" в России
- 8 декабря Путин объявил, что будет баллотироваться на следующих "выборах" президента страны. Он заявил, что сегодня "иначе нельзя".
- Переизбрание Владимира Путина, то есть так называемые "выборы", будут продолжаться 3 дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Это даст организаторам больше времени для манипуляций с бюллетенями.
- Отметим, что оккупанты решили проводить так называемые "выборы" и на временно оккупированных территориях Украины.
- В МИД Украины подчеркнули, что это грубо нарушает законодательство Украины и нормы международного права. Ведомство призвало цивилизованный мир наложить новые санкции на страну-агрессора.