Делает это демонстративно: почему Путин медлит с выдвижением кандидатуры на выборы
Путин до сих пор не объявил свою кандидатуру на выборы президента России в 2024 году. Он сейчас идет на традиционный для себя шаг.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что Путин никогда не спешил с объявлением своей кандидатуры на выборы. Другие участники в основном быстрее это делали.
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Никто не верит в эти выборы
Так Путин демонстрирует, что он совсем другой кандидат. Ему не нужно волноваться из-за тонкостей работы тамошней центральной избирательной комиссии и других бюрократических процедур. Его кандидатуру и так утвердят.
У Путина еще куча времени. Он обычно делает это в последние дни, показывая, что он совершенно отдельный кандидат. Почему другие подают раньше? Потому что ЦИК нужно проверить документы; есть время, чтобы исправить ошибки. У Путина такой опасности нет. Его и так зарегистрируют,
– рассказал Жирнов.
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Россия при Путине стала безумной страной. И понятно, что выборы там – обычная фикция. Ни один россиянин не верит в них.
Россия при Путине – большой сумасшедший дом. Но этот дом напал на вас, убивает людей и угрожает миру ядерной катастрофой. Все эти другие "игрушки" – "выборы", "поддержка" и так далее... Ни один россиянин в здравом уме не верит в эти выборы,
– отметил Жирнов.
Выборы в России: коротко
- Аналитики Института изучения войны считают, что, вероятнее всего, Путин во время предвыборной кампании будет избегать тематики войны. Там больше сосредоточатся на критике Запада и "стабильности" в России.
- Один из российских депутатов вообще призвал уничтожить или изолировать часть общества, выступающую против Путина. Это прозвучало в эфире одного из пропагандистских каналов.
- В Кремле уже готовятся к выборам. Путин подписал закон об уточнении проведения голосования во время военного положения. Там есть интересные нюансы по выборам.