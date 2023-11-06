Путин даже не будет мечтать о легитимности: как в Европе будут воспринимать выборы в России
Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Каков бы ни был их результат, демократические страны ни в коем случае не признают его.
Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что недавнее решение ПАСЕ о признании российского режима диктатурой свидетельствует об определенной подготовительной работе.
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"То есть это такая нормативно-юридическая закладка на будущее. Мол, мы уже заранее говорим, что никто не признает выборы в путинской России. Ни о какой легитимности или ее перезагрузке Путин даже не будет мечтать", – отметил Буряченко.
По его словам, это решение чрезвычайно стратегическое и выгодное для Украины.
Может ли Путин снова стать президентом
Учитывая неблагоприятные обстоятельства в России и на украинском фронте, Владимир Путин до сих пор не объявил себя кандидатом в президенты. Однако очевидным остается его стремление править и дальше.
Так, весной 2021 года Путин подписал закон, который "обнулил" его предыдущие сроки, что позволит стать главой государства еще дважды – в 2024 году и 2030-м соответственно. До этого российское законодательство запрещало занимать президентское кресло три срока подряд.Обратите внимание! Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала страны признать Путина нелегитимным по истечении его нынешнего президентского срока.
Выборы в России: что говорят эксперты
- Экс-агент КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал, что ни одни выборы в России не проводились по международным стандартам. По его словам, Путину безразлично на саму функцию выборов.
- Политолог Тарас Загородний отметил, что российская верхушка делает все возможное, чтобы не допустить поражение Владимира Путина на выборах. В частности, подбирает кандидатов, на фоне которых Путин будет выглядеть молодым и прогрессивным.
- Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов подчеркнул, что настоящее количество тех, кто поддерживает Путина, незначительно. На это повлияла ситуация, в частности, на российско-украинском фронте.