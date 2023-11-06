Путин даже не будет мечтать о легитимности: как в Европе будут воспринимать выборы в России

Весной 2024 года в России состоятся президентские выборы. Каков бы ни был их результат, демократические страны ни в коем случае не признают его.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что недавнее решение ПАСЕ о признании российского режима диктатурой свидетельствует об определенной подготовительной работе.

Читайте также Песков "навангировал" Путину победу на выборах с 90% голосов, а затем "передумал"

"То есть это такая нормативно-юридическая закладка на будущее. Мол, мы уже заранее говорим, что никто не признает выборы в путинской России. Ни о какой легитимности или ее перезагрузке Путин даже не будет мечтать", – отметил Буряченко.

По его словам, это решение чрезвычайно стратегическое и выгодное для Украины.

Может ли Путин снова стать президентом

Учитывая неблагоприятные обстоятельства в России и на украинском фронте, Владимир Путин до сих пор не объявил себя кандидатом в президенты. Однако очевидным остается его стремление править и дальше.

Так, весной 2021 года Путин подписал закон, который "обнулил" его предыдущие сроки, что позволит стать главой государства еще дважды – в 2024 году и 2030-м соответственно. До этого российское законодательство запрещало занимать президентское кресло три срока подряд.

Выборы в России: что говорят эксперты

Экс-агент КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов сказал, что ни одни выборы в России не проводились по международным стандартам. По его словам, Путину безразлично на саму функцию выборов.

Политолог Тарас Загородний отметил, что российская верхушка делает все возможное, чтобы не допустить поражение Владимира Путина на выборах. В частности, подбирает кандидатов, на фоне которых Путин будет выглядеть молодым и прогрессивным.

Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов подчеркнул, что настоящее количество тех, кто поддерживает Путина, незначительно. На это повлияла ситуация, в частности, на российско-украинском фронте.

Парламентская ассамблея Совета Европы также призвала страны признать Путина нелегитимным по истечении его нынешнего президентского срока.