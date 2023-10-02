Рано говорить, – Кулеба о том, как выборы в Словакии повлияют на дальнейшую поддержку Украины

На досрочных парламентских выборах в Словакии выиграла пророссийская партия Smer-SD. Дмитрий Кулеба заявил, что еще рано делать выводы.

Глава МИД Украины сказал об этом утром 2 октября на брифинге перед заседанием совета министров ЕС в Киеве. По его словам, еще рано говорить о том, как результаты выборов повлияют на поддержку Украины Братиславой, пишет 24 Канал.

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Как Кулеба прокомментировал результаты выборов в Словакии

Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как результаты выборов будут влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции. И после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Следует заметить, что политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что угрозы преувеличены, ведь Словакия входит в состав НАТО и ЕС, поэтому имеет обязательства перед ними.

Поэтому Братислава в Альянсе должна соответствовать ценностям демократического мира, а вот в Европейском Союзе – может пойти по пути Венгрии.

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Кратко о выборах в Словакии