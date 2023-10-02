Рано говорить, – Кулеба о том, как выборы в Словакии повлияют на дальнейшую поддержку Украины
На досрочных парламентских выборах в Словакии выиграла пророссийская партия Smer-SD. Дмитрий Кулеба заявил, что еще рано делать выводы.
Глава МИД Украины сказал об этом утром 2 октября на брифинге перед заседанием совета министров ЕС в Киеве. По его словам, еще рано говорить о том, как результаты выборов повлияют на поддержку Украины Братиславой, пишет 24 Канал.
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Как Кулеба прокомментировал результаты выборов в Словакии
Мы уважаем выбор словацкого народа, но сейчас слишком рано утверждать, как результаты выборов будут влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции. И после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Следует заметить, что политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что угрозы преувеличены, ведь Словакия входит в состав НАТО и ЕС, поэтому имеет обязательства перед ними.
Поэтому Братислава в Альянсе должна соответствовать ценностям демократического мира, а вот в Европейском Союзе – может пойти по пути Венгрии.
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Кратко о выборах в Словакии
- 30 сентября в Словакии прошли досрочные выборы в парламент. В выборах приняли участие 25 партий, среди которых – партия SMER-SD бывшего премьера страны Роберта Фицо, имеющего пророссийские взгляды.
- Известно, что Фицо обещал словакам остановить поддержку Украины, продлить запрет на поставку украинского зерна в Европейский Союз. Более того, он выступил против членства страны в НАТО и назвал президента Словакии "американским агентом".
- Уже вечером 1 октября, по результатам экзитполов, стало известно, что партия Роберта Фицо побеждает. В частности, Статистическое управление Словакии заверило, что по состоянию на 08:50 1 октября Smer набрала 22,94% голосов. Кроме того, еще 17,96% – набрала "Прогрессивная Словакия", 14,7% – партия Петера Пеллегрини "Голос".