Есть одна угроза: Климкин разобрал, чего ожидать от выборов США в 2024 году

Соединенные Штаты проведут выборы президента в ноябре 2024 года. Уже сейчас видно, что предвыборная гонка будет одной из самых грязных и самых жестких за все времена.

Об этом 24 Каналу рассказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2014 – 2019 годов Павел Климкин, отметив, что десятки миллионов сторонников возможного кандидата в президенты США Дональда Трампа поддерживают его, несмотря на все специфические заявления.

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Чего ждать от выборов в США

Как отметил Климкин, некоторые республиканцы отлично осознают угрозу со стороны Дональда Трампа. Но пока, по математическим прогнозам, он вполне может выиграть праймериз от Республиканской партии. Однако важно обратить внимание на иски в отношении Трампа, которые будут рассматриваться в Верховном суде.

Эти иски очень важны. Они касаются иммунитета президента за то, что он делал во время президентства. Здесь речь идет о том, можно ли применить против Трампа 14 поправку к конституции США. Она констатирует, что никто не может бороться за политический пост, если он не поддерживал конституцию и призвал к беспорядкам, приведшим к антиконституционным действиям,

– сказал Климкин.

Судя по всему, эта предвыборная кампания будет одной из самых грязных и жестких за все время выборов в США. Важно, что американские политики приняли военную помощь для Украины. Будет чрезвычайно плохо, если этот вопрос и дальше будет элементом "политических игр".

Есть одна угроза. Нужно, чтобы было принято решение о помощи для Украины, чтобы дальнейшие события не влияли на нашу помощь. Иначе это будет проявлением слабости американцев относительно себя и путинского режима,

– подчеркнул Климкин.

Помощь от США: коротко