Байден может решиться на ряд важных решений после выборов: разговор с экс-чиновником Госдепа

Государственный аппарат США в последнее время тормозит ряд основополагающих решений, которые бы помогли Украине на поле боя. Причина в сосредоточенности над внутриполитическими процессами в канун выборов.

Но после выборов и до начала каденции нового президента Джозеф Байден, вероятно, изменит свою позицию в нескольких вопросах по Украине. О них и не только рассказал в эксклюзивном разговоре с 24 Каналом бывший чиновник Госдепа США Дэвид Тафури.

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Кто еще может помочь России в войне

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил участие Северной Кореи в войне в Украине. В то же время председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер призвал Белый Дом рассмотреть возможность прямых военных действий против северокорейских войск в Украине. Есть ли такой вариант на столе в Белом Доме?

Я не уверен. Я думаю, что этот факт подтверждает то, чего мы опасались. А именно, что страны, которые являются союзниками России, такие как Северная Корея, Иран, Сирия теперь будут активно помогать России в войне.

Реальное влияние этого со стратегической точки зрения, вероятно, не такое значительное. Это не означает, что Северная Корея не имеет чрезвычайно боеспособной армии, она лишь предоставляет некоторые дополнительные войска. Мы знаем, что Россия уже потеряла много человеческого ресурса на территории Украины. Поэтому КНДР удовлетворяет потребность Путина.

Вероятно, это также удовлетворяет репутационную потребность. Путин хочет показать миру, что у него есть союзники, хоть и такие слабые. Ведь это государство-изгнанник, которое в основном подвергается критике со стороны большинства стран мира.

Нас должно беспокоить то, будут ли другие страны, которые стоят на стороне России, в частности Иран, Сирия, возможно, несколько стран в Африке, участвующих в саммите БРИКС, помогать удовлетворять некоторые потребности России в людях, которых можно отправить в Украину.

Они также могут предоставить некоторые компоненты, которые нужны России для поддержания работы своей военно-промышленной системы. И это вызвало бы беспокойство.



Почему в США не реагируют на привлечение Северной Кореи

Почему, по вашему мнению, администрация Байдена не решается реагировать на эту эскалацию Северной Кореи и России, ведь мы не услышали никакого ответа на эти действия?

Помните, что администрация Байдена или любая другая президентская администрация в США, не имела хороших отношений с Северной Кореей. У нас есть санкции против Северной Кореи. Мы постоянно делаем все возможное, чтобы экономически наказать Северную Корею.

США, безусловно, обеспокоены тем, что Северная Корея присоединилась к России, но мы не имеем никакого влияния на ее лидера Ким Чен Ына. Мы не можем давить на них, чтобы они отказались от поддержки России.

Я думаю, что внутри администрации происходит переосмысление того, что это означает. Движемся ли мы больше к войне между альянсами с Россией против НАТО и США?

Обратите внимание Россия не сможет победить в войне с Украиной, даже при поддержке КНДР, – Остин

Конечно, мы всегда должны думать о Китае. Китай уже частично помогает России. Мы знаем, что он предоставляет некоторые компоненты, некоторые вещи, которые нужны России для ее вооруженных сил.

Мы стараемся держать Китай в стороне, ведь не хотим, чтобы Китай вводил войска или активно военно поддерживал Россию. Это была бы огромная эскалация.

По вашему мнению, как президент Байден планирует бороться с вмешательством Северной Кореи прямо сейчас?

Именно сейчас мы находимся на таком этапе, когда через несколько недель президентские выборы в США. Мое предположение заключается в том, что администрация Байдена хочет сохранять спокойствие в течение следующих нескольких недель. Вероятно, не собирается делать ничего, что могло бы усилить напряжение в Украине и в отношениях с Россией или КНДР.

Мы не хотим ответных ударов. Мы не хотим никаких наступательных действий, которые были бы неожиданными для любой из этих стран перед нашими выборами. Мы хотим спокойствия.

Но сразу после выборов, я думаю, что Байден усилит свою поддержку Украины. Возможно, даже пересмотрит свою стратегию по поддержке, усилив ее или отменив некоторые ограничения, которые США ввели по использованию Украиной оружия против России. Говорится об ограничении на использование ракет большой дальности против военных целей на территории России.

Я ожидаю, что все эти вещи будут изменены после выборов. Помните, что наши выборы состоятся 5 ноября, а затем президент Байден останется на посту президента до 20 января, что дает ему несколько месяцев, чтобы усилить поддержку, которую он оказывает Украине. Вероятно, он попытается сделать последние усилия в конце своего президентства, чтобы дать Украине ресурсы, которые ей нужны для успеха на поле боя.

Также администрация Байдена рассматривает возможные санкции в ответ на эскалацию со стороны Северной Кореи, сообщает Fox News.

Не кажется ли вам, что это может быть слабым вариантом ответа на такую масштабную эскалацию?

Считаю, что санкции важны. Они являются очень полезным инструментом, если их правильно внедрить.

Мы видели это на примере России. Санкции имели определенное влияние на Россию, хотя я считаю, что мы должны усилить их и переосмыслить. Важно закрыть все лазейки, чтобы еще лучше обеспечить соблюдение ограничений, которые мы наложили на компании по всему миру. Они ведут бизнес и поддерживают Россию и ее армию.

Поэтому я думаю, что это также, вероятно, произойдет с Северной Кореей. У нас уже есть очень жесткие санкции в отношении Северной Кореи. Но всегда можно добавить новые.

Если есть определенные сферы, где Северная Корея уязвима, то это может еще больше навредить их экономике, их способности производить оружие и ракеты. Администрация Байдена серьезно рассмотрит возможность сделать это.

Чего ожидать, если Трамп станет президентом

Я хотел бы также обсудить как кандидатов в президенты, так и их политику в отношении Украины. Дональд Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по Москве, если Россия вторгнется в Украину во время его президентской каденции. Что вы думаете об этом заявлении?

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Трамп говорит много вещей. И то, что он недавно сказал об Украине и России, вызывает беспокойство. Во-первых, я думаю, что он недооценивает насколько сложной и тяжелой является война. Он думает, что может закончить ее за день, а я не считаю, что это реалистично.

Если бы он закончил ее за один день, то это означало бы капитуляцию перед Путиным. Я думаю, если его изберут президентом, он проведет встречу тет-а-тет с Путиным. Это может быть частная встреча. Мы не знаем точно, что произойдет во время этого.

Он попытается разработать мирный план для Украины. Однако Трамп обнаружит, что любой мирный план, на который он мог бы заставить Путина согласиться, был бы настолько жестким и неприемлемым для украинцев, что президент Зеленский не согласился бы на это.

Поэтому я думаю, если Трампа изберут, то он очень быстро поймет, что завершить войну не так просто, как он думал. Тогда ему придется подумать о том, собирается ли он продолжать предоставлять оружие и поддержку Украине.

Надеюсь, что он согласится ее продолжить. Возможно, его подтолкнут к этому его советники, особенно те, которые очень проукраинские. Такие как Майк Помпео, например, который был его госсекретарем, когда он был президентом.

Возможно, кто-то из этих советников мог бы убедить его продолжать помощь и поддержку Украины, но мы на самом деле не знаем. Есть основания для беспокойства из-за вещей, которые он говорил о неподдержке Украины и его скептицизм относительно предоставления оружия и помощи.

Также из-за положительных вещей, которые он говорил о Путине, они шокируют. Я также скажу, что его кандидат в вице-президенты – Джей Вэнс, является наиболее антиукраинским сенатором в Сенате США.

Сочетание этих двух и то, что они озвучивают из своих рассуждений об Украине в Белом доме, если Трамп будет избран, является поводом для беспокойства.

Если Дональду Трампу не удастся закончить войну за 24 или 48 часов, что может произойти дальше?

Я думаю, что произойдет так, что он придумает какой-то план с Путиным. Это было бы отвергнуто президентом Зеленским, и он бы понял, что договориться невозможно из-за Путина. Потому что то, чего хочет Путин, является необоснованным, незаконным нарушением международного права, нарушением прав человека. Тогда президенту Трампу придется решить, собирается ли он продолжать военную помощь Украине.

Большинство людей в США поддерживают Украину. Если вы посмотрите на опрос, то значительная часть американцев хотят, чтобы мы продолжали помогать Украине. Американцы обеспокоены поведением России и тем, что Путин является авторитарным диктатором, который нападет и на другую страну.

Это будет угрожать безопасности США, если он победит в Украине. Я думаю, что вопрос заключается в том, будет ли Трамп реагировать на взгляды и чувства американского народа, который в основном хочет поддержать Украину.

Есть ли у Камалы Харрис план по победе Украины

Рассмотрим также политику Камалы Харрис и ее позицию в отношении Украины. Есть ли у нее план, как помочь Украине не только выжить, но и реально победить в этой войне?

Она была в совещательной комнате с президентом Байденом, когда принималось много решений о поддержке Украины. В публичных репортажах она также является большим сторонником Украины. Она одна из людей в совещательной комнате, которая хотела, чтобы мы делали больше для Украины в военной сфере.

Так что, я думаю, что она продолжит помощь и поддержку, которую предоставил Байден. Вероятно, она собирается привлечь новую команду советников, которые помогут ей во внешней политике. Они сделают умную вещь, которая заключается в анализе того, что сработало при администрации Байдена, а что нет.

И подумают о том, как мы можем успешнее достичь наших целей – помочь Украине достичь успеха на поле боя.

Я ожидаю, что произойдут некоторые изменения со стороны Харрис, с целью иметь большее влияние на Украину и оказать больше поддержки.

Политика поддержки Украины заключается в том, чтобы оставаться решительной с точки зрения того, что действия России были нарушением международного права. Страна-агрессор не может быть вознаграждена за это. Это продолжится и при Харрис, если она станет президентом.



Трамп и Харрис на дебатах в США / Getty Images

По вашему мнению, кто может быть членом ее команды по национальной безопасности?

Конечно, Фил Гордон является ее советником по национальной безопасности. Думаю, есть вероятность, что он может стать советником по национальной безопасности, если она станет президентом.

Есть ряд американских сенаторов, с которыми она очень тесно сотрудничала в Сенате США, которые также, вероятно, могут быть кандидатами на внешнеполитические должности в администрации Харрис. Например, сенатор Кунс (Крим Кунс представляет штат Делавэр в Сенате США – 24 Канал) – один из тех людей, о которых говорят, потому что он имеет большой опыт во внешней политике. Это некоторые из людей.

Многие люди, которые есть в администрации Байдена, вероятнее всего, уйдут. Но некоторые из них также останутся.

Зачем генсек ООН посетил Россию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил российский саммит БРИКС в Казани и лично встретился с диктатором Владимиром Путиным. Не кажется ли вам, что такие дипломатические шаги только подрывают роль Организации Объединенных Наций во всем мире?

Действительно, я не думаю, что генеральный секретарь Гутерриш должен был ехать на саммит БРИКС. Саммит БРИКС был диалогом о том, как помочь таким странам, как Россия, избежать санкций. Поэтому я очень удивлен, что генеральный секретарь ООН поехал туда.

Я, конечно, надеюсь, что он передал сильный месседж Путину. Имейте в виду, что Международный уголовный суд выдвинул Путину обвинения в военных преступлениях внутри Украины. Именно поэтому я считаю странным, что генеральный секретарь продемонстрировал поддержку саммита БРИКС, приняв в нем участие.

Но я могу только надеяться, что он пытался использовать свое время там разумным образом, выступая с очень сильным месседжем в сторону Путина, напоминая ему, что он будет отвечать за свои преступления в Украине.



Путин и Гутерриш в Казани / DR

Вы только что упомянули об ордере Международного уголовного суда на российского диктатора Владимира Путина. Считаете ли вы это скорее политическим, а не практическим шагом? Потому что складывается впечатление, что есть много трудностей для суда, чтобы на самом деле арестовать, добиться преследования Путина.

Очевидно, что МУС не имеет полиции или армии, которую он мог бы использовать для ареста таких лиц, как Путин. Но есть некоторые практические последствия того, что ему предъявлено обвинение. Одно из них – то, что сейчас он ограничен в способности путешествовать. Этот саммит БРИКС проходит в России, именно поэтому он смог присутствовать.

Но в прошлом году саммит БРИКС проходил в Южной Африке. А Южная Африка является союзником России, но также она является членом Римской конвенции. Поэтому Путин не смог поехать в Южную Африку, опасаясь, что его могут арестовать.

Есть много стран по всему миру, где его могут арестовать. Никогда не знаешь, что может произойти. Были люди, обвиняемые МУС, которых не арестовывали в течение многих лет после выдвижения обвинительного заключения, но в конце концов они предстали перед судом. Так что, в глубине души Путин должен беспокоиться об ордере на его арест от МУС.

Его это не волнует в собственной стране, пока он у власти, но если он не будет у власти, или если будет путешествовать, он должен беспокоиться. Я бы также сказал, что ордер для Путина является проблемой. Проблема быть мировым лидером и встречаться с другими мировыми лидерами в то время, как средства массовой информации описывают его, как человека, которого названо военным преступником. Это будет сопровождать Путина всю жизнь.

Он является военным преступником. Он еще не осужден. Возможно, никогда не будет осужден. Но те, кто посмотрят на факты, будут знать, что обвинительный акт был честной, справедливой оценкой его поведения внутри Украины.

Почему для Украины важна конфискация активов России

Я также хотел бы спросить вас о решении Большой Семерки обеспечить Украину доходами от замороженных активов России. Это кажется беспрецедентным шагом, поскольку правительство США предоставит Украине 20 миллиардов долларов в виде кредита. Что вы думаете об этом решении?

Это очень значительная вещь. Я говорю это с начала войны, с тех пор, как мы заморозили российские средства по всему миру. Некоторые заморожены здесь, в США, но большинство из них – внутри Европы. Мы должны подумать о креативных способах использования этих средств для поддержки Украины.

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Это позитив, потому что прежде всего это предоставляет больше активов и средств для поддержки Украины, но также давит на Россию. Потому что одно дело, когда Россия имеет эти деньги, замороженные по всему миру. Другое дело, когда Россия должна думать о том, что сейчас она теряет деньги, что ее замороженные активы могут быть уменьшены.

Теперь имейте в виду, что первым решением использовать эти деньги было использование процентов с примерно 300 миллиардов долларов, которые заморожены по всему миру. Эти проценты пойдут на поддержку кредитов, которые предоставят Украине. И это только первый шаг.

А это означает, что все эти 300 миллиардов долларов потенциально подлежат конфискации и должны быть использованы на поддержку Украины. И я действительно аплодирую этим усилиям, изменениям в законодательстве и политике, которые были внесены США и европейскими странами, которые недавно это сделали.

Это совершенно удивительное развитие событий, которое, по моему мнению, посылает сигнал миру, что если вы авторитарный лидер и занимаетесь нарушениями прав человека, нарушаете международное право, ваши деньги, где бы они ни были во всем мире, могут быть заморожены и потеряны.

Рассмотрим также судебные иски Украины против России. Я знаю, что вы помогаете с этим для Украины во всем мире. Не могли бы вы рассказать нам об этой долговременной борьбе против России в залах судов?

Я думаю, что одна вещь, которую сделала Украина – это то, что она приняла меры и попыталась создать фонд для тех, чья жизнь пострадала, кто потерял свои дома из-за войны России. Создаются фонды для пострадавших, налаживаются процессы выплаты компенсации этим жертвам.

Кроме того, Украина активно пытается ввести санкции, чтобы найти активы олигархов, которые поддерживают Россию и российский режим, чтобы заморозить их и попытаться их конфисковать. И это лишь некоторые из юридических действий. По всему миру продолжается юридическая битва. Украина также достигает прогресса на этом фронте.

Также мы видели некоторые сообщения из департамента юстиции США. Такое впечатление, что они преследовали российских олигархов по всей территории США. Что вы думаете по этому поводу? Могли бы они сделать еще больше?

Внутри министерства юстиции есть подразделение, занимающееся борьбой с клептократией. Они сосредоточены на применении средств, предусмотренных законодательством США еще до вторжения России в Украину, для конфискации активов тех, кто поддерживал или способствовал нарушению санкций США, а, следовательно, нарушал закон США.

И да, министерство юстиции активно находит активы олигархов, замораживает их и конфискует, что также является действительно положительным моментом для Украины. Это очень давит на всех, кто хочет поддержать Путина, иметь активы за пределами России, иметь возможность путешествовать за пределами России.

Это свидетельствует о том, что министерство юстиции посылает сигнал тем, кто поддерживает Путина и российский режим во всем мире, что "если власть и закон США может достать до вас, мы можем получить юрисдикцию над вами, а вы, скорее всего, будете наказаны, можете потерять свои активы". Это действительно хорошо и полезно для Украины.

Видите ли вы какие-то планы администрации Байдена – Харрис в борьбе с уклонением от санкций Россией и ее союзниками?

Да, это будет один из вопросов, который пересмотрят сразу после выборов. Я думаю, что администрация Байдена подумает о том, как сделать санкции жестче, как лучше выполнять свою работу по их соблюдению. Если Харрис будет избрана, ее администрация точно проведет полный пересмотр политики в отношении Украины. Думаю, что экономические меры будут рассматриваться очень внимательно.

Последнее США наложили санкции еще против 400 человек и компаний из-за сотрудничества с россиянами

У нас есть санкции, которые мы наложили на Россию. Также у нас есть запреты для компаний, которые поставляют определенные виды оборудования и технологий в Россию. И должно быть еще лучшее правоприменение. Я считаю, что США хорошо поработали над соблюдением этих ограничений на поставку технологий в Россию.

Но я считаю, что следует сосредоточиться на выполнении санкций. И, возможно, нам нужно наложить дополнительные санкции. В конце концов, Россия отступит только тогда, когда получит военный и экономический ущерб. И нам нужно делать больше, чтобы нанести ей экономический ущерб.

Также я считаю, что нам нужно пересмотреть предельную цену на продажу российской нефти и газа, чтобы убедиться, что Россия чувствует всю силу закона, когда пытается продавать свою нефть и газ по всему миру, которые она продает по гораздо более низкой цене, чем рыночная.

Поэтому нам нужно найти способы нанести вред российской экономике там, где генерируется больше всего доходов. А именно – в нефтегазовой отрасли России.

