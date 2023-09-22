Люди не поддерживают выделение денег на что-то, кроме оружия, – Зеленский о выборах во время войны

Президент Владимир Зеленский готов к выборам. Однако общество во время войны не хочет выделять деньги на что-либо, кроме оружия.

Об этом глава государства рассказал во время совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции, сообщает 24 Канал. По его словам, Оттава не давит на Киев по поводу проведения выборов.

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Общество не готово выделять деньги на выборы

Зеленский отметил, что отношения между Канадой и Украиной очень теплые. Поэтому можно не давить на выборах, а просто поднять этот вопрос.

"Во-вторых, мы даже не поднимали вопрос выборов, потому что он сегодня, конечно, из-за безопасности неактуален", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что закон запрещает проводить выборы во время войны.

Я готов. Совершенно. Безопасность – сложный элемент проведения выборов. Во-первых, сложность в том, чтобы выборы были проведены демократически и прозрачно, а для этого нужны независимые наблюдатели из разных стран мира, как это и происходит всегда в Украине – демократически и прозрачно. Так оно и должно быть, как это было на последних выборах,

– заявил глава государства.

По его словам, другой сложностью является вопрос голосования на временно оккупированных территориях.

"Я даже не говорю о тех территориях, которые оккупировала Россия с 2014 года. Мы говорим о сейчас, об украинцах, которые попали в оккупацию с 24 февраля (2022 – 24 Канал). Это сложности. Надо об этом думать", – пояснил президент.

Также глава государства напомнил, что миллионы украинцев находятся за границей, и никто пока не может найти ответа, как организовать их голосование. Кроме этого могут быть отдельные трудности с волеизъявлением военных, которых в Украине есть миллион.

"Как в окопах они будут голосовать? И как они будут голосовать даже на участках возле линии фронта? Это говорит о том, что все должно быть в бомбоубежищах, потому что мы знаем Россию, она расстреляет всех людей, которые придут. И кто из наблюдателей пойдет в окопы, готов приехать и там работать?" – акцентировал Зеленский.

Он подчеркнул, что в отношении военных может быть самая большая несправедливость, поскольку люди, защищающие права и свободы граждан, не будут иметь права и свободы, чтобы проголосовать. Также Зеленский обратил внимание на финансирование выборов.

В Украине, и совершенно справедливо, когда деньги сегодня хочет парламент или правительство направить на то или иное направление, кроме оружия, общество не готово это поддерживать. И не просто не готово – оно против максимально, потому что идет война,

– заявил президент.

Он подытожил, что надо об этом думать и работать, а если все получится, можно провести выборы.

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Выборы во время войны: что известно

Согласно закону Украины, во время действия военного положения проводить президентские и парламентские выборы запрещено. Поэтому президент подчеркнул, что Украина не имеет права это делать. Однако Зеленский готов к изменениям законодательства и не боится выборов.

Глава государства назвал несколько аспектов против проведения выборов:

Во-первых, военные с передовой должны использовать свой голос.

Во-вторых, нужны международные наблюдатели.

В-третьих, украинцы за границей и на оккупированных территориях тоже должны проголосовать.

Кроме этого, следует сделать невозможным бомбардировки во время выборов ради безопасности людей. Также на организацию нужны деньги, однако, по словам украинского лидера, сейчас их есть куда тратить, ведь в стране идет война.

В то же время в США и других западных странах настаивают на проведении выборов в 2024 году.