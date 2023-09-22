Про це глава держави розповів під час спільної з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції, повідомляє 24 Канал. За його словами, Оттава не тисне на Київ щодо проведення виборів.

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Суспільство не готове виділяти гроші на вибори

Зеленський зазначив, що стосунки між Канадою та Україною дуже теплі. Тому можна не тиснути щодо виборів, а просто порушити це питання.

"По-друге, ми навіть не порушували питання виборів, тому що воно сьогодні, авжеж, через безпеку є неактуальним", – зауважив український лідер.

Він додав, що закон забороняє проводити вибори під час війни.

Я готовий. Абсолютно. Безпека – складний елемент проведення виборів. Перше, складність в тому, щоб вибори були проведені демократично і прозоро, а для цього потрібні незалежні спостерігачі з різних країн світу, як це і відбувається завжди в Україні – демократично і прозоро. Так воно і має бути, як це було на останніх виборах,

– заявив глава держави.

За його словами, іншою складністю є питання голосування на тимчасово окупованих територіях.

"Я навіть не говорю про ті території, які окупувала Росія з 2014 року. Ми говоримо про зараз, про українців, які потрапили в окупацію з 24 лютого (2022 року – 24 Канал). Це складнощі. Треба про це думати", – пояснив президент.

Також глава держави нагадав, що мільйони українців перебувають за кордоном, і ніхто поки не може знайти відповідь, як організувати їхнє голосування. Окрім цього, можуть бути окремі труднощі з волевиявленням військових, яких в Україні є мільйон.

"Як в окопах вони будуть голосувати? І як вони голосуватимуть навіть на дільницях біля лінії фронту? Це говорить про те, що все повинно бути в бомбосховищах, тому що ми знаємо Росію, вона розстріляє всіх людей, які прийдуть. І хто зі спостерігачів піде в окопи, готовий приїхати й там працювати?" – акцентував Зеленський.

Він підкреслив, що щодо військових може бути найбільша несправедливість, позаяк люди, які захищають права і свободи громадян, не будуть мати права і свободи, щоб проголосувати. Також Зеленський звернув увагу на фінансування виборів.

В Україні, і абсолютно справедливо, коли гроші сьогодні хоче парламент або уряд направити на той чи інший напрямок, окрім зброї, суспільство не готове це підтримувати. І не просто не готове – воно проти максимально, тому що йде війна,

– заявив президент.

Він підсумував, що треба про це думати та працювати, а якщо все вийде, можна провести вибори.

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Вибори під час війни: що відомо

Відповідно до закону України, під час дії воєнного стану проводити президентські та парламентські вибори заборонено. Тому президент наголосив, що Україна не має права наразі цього робити. Проте Зеленський готовий до змін законодавства і не боїться виборів.

Глава держави назвав кілька аспектів проти проведення виборів:

По-перше, військові з передової повинні мати змогу використати свій голос.

По-друге, потрібні міжнародні спостерігачі.

По-третє, українці за кордоном та на окупованих територіях теж мають проголосувати.

Окрім цього, варто унеможливити бомбардування під час виборів задля безпеки людей. Також на організацію потрібні гроші, однак, за словами українського лідера, наразі їх є куди витрачати, адже в країні триває війна.

Водночас у США та інших західних країнах наполягають на проведення виборів у 2024 році.