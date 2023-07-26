Главное не полететь, а вернуться с результатом: поедет ли Путин вообще куда-нибудь из России

Кремлевский диктатор Владимир Путин лишний раз не вылезает из своего бункера, что уж говорить о выезде за границу, где его подстерегает "опасность". Узурпатор панически боится покидать Кремль.

Это 24 Каналу рассказал политолог, философ, преподаватель Карлова университета Александр Морозов. По его словам, Путину нужен весомый повод, чтобы выехать за пределы страны-террористки.

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Глава Кремля не полетит просто ради демонстрации того, что может улететь. Это слишком мало. Дело не в том, чтобы полететь на саммит БРИКС, когда тебя туда не хотят впускать. А в том, чтобы вернуться оттуда с политическим результатом.

"Пока не видно куда может полететь Путин, где у него есть какие-то возможности. Мы видим, что Кремль хорошо взаимодействует с Арабскими Эмиратами, сохраняет взаимодействие с Саудовской Аравией. Но полетит ли туда Путин? По моему мнению, нет", – сказал Морозов.

Поедет ли Путин на форум "Один пояс, один путь": смотрите видео

Иллюзия активности

Появилась информация якобы Путин планирует совершить визит в Китай в декабре, когда пройдет форум "Один пояс, один путь". Но возникают сомнения в том, решится ли диктатор выехать за пределы России.

По мнению политолога, заявления о поездке в Китай – это намерение публично на дипломатическом уровне смягчить отказ от ближайших визитов. Ведь для Путина плачевно сложилась ситуация вокруг поездки в ЮАР. Точно также складываются обстоятельства вокруг возможной встречи с Реджепом Эрдоганом в Турции. Пока неизвестно, когда и как туда поедет Путин, и поедет ли вообще.

"На этом фоне пытаются создавать иллюзию международной активности Путина. Настолько я понимаю, что этот визит пока не готовится, это просто публичное заявление одного из Кремлевских спикеров", – добавил Морозов.

Почему Путин боится уехать из России