Кто из военных может выехать за границу и что для этого нужно

В Украине продлили действие военного положения, во время которого для мужчин призывного возраста и уже мобилизованных действуют ограничения для пересечения границы. В то же время существует ряд оснований, согласно которым военнослужащие могут выехать из Украины.

Юрист Диана Терновая отметила, что военнослужащие могут попасть за границу по двум основаниям.

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Какие условия для выезда

Так, военные имеют право на поездку за границу в ходе собственного планового отпуска. Также им разрешено покидать Украину для лечения ранений.

Напомним, что 2 февраля Кабмин принял постановление, которым установил максимальный срок пребывания в отпуске для лечения. Он составляет 12 месяцев подряд.

Основной отпуск военнослужащего не может длиться более 30 дней в год. Следует учесть, что его нельзя брать весь сразу. Он предоставляется частями по 15 дней. Также военные имеют право на отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. Они не могут превышать 10 дней.

Какие документы нужны

По словам юриста, военный должен собрать определенные документы в соответствии с целью, с которой он хочет выехать за пределы Украины: в отпуск или на лечение.

Сначала защитнику нужно написать рапорт, в котором обязательно указать место проведения отпуска, адрес и продолжительность пребывания.

Если, например, военный отправляется в отпуск к родственникам, то они должны законно находиться за рубежом, иметь временную защиту или постоянное место жительства.

После подачи рапорта командир принимает решение о предоставлении или не предоставлении разрешения на отпуск и выезд за границу. Далее он выдает отпускной билет и приказ.

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