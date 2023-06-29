"Выгрызают" у врага каждый метр: Маляр рассказала, где и на сколько продвинулись ВСУ
Источник:Анна Маляр
Заместитель министра обороны Украины рассказала, что наши военные наступают на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. ВСУ имеют успех.
Анна Маляр рассказала утром 29 июня, что украинские военные продвинулись на Бердянском направлении и в направлении Клещиевки и Курдюмовки. Перед этим Маляр сообщала, что Вооруженные Силы Украины ежедневно продвигаются на Мариупольском и Бердянском направлении.
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ВСУ продвинулись на Юге и Востоке
Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи,
– заявила Маляр.
По ее словам, российские захватчики в свою очередь тщетно пытаются наступать на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.
Что касается ситуации на Юге Украины, то Анна Маляр объяснила:
- на направлении Ровнополь – Володино ВСУ имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. То есть наши герои обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав противника;
- на Запорожском и Мелитопольском направлениях – также уничтожают врага.
Зато оккупанты в ответ подтягивают на Юг все свои резервы, включая бригаду морской пехоты, которая в свое время сбежала из Херсона.
На Бердянском направлении есть продвижение на 1 300 метров,
– отметила заместитель Резникова.
Маляр объяснила, что на Востоке ВСУ также имеют успех. По ее данным, на Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу, россияне пытаются удержать занятые позиции, проводят контратаки, однако после потерь постепенно отступают.
В направлении Клещиевки продвинулись на 1 200 метров. В направлении Курдюмовки – на 1 500 метров. Борьба продолжается на флангах города,
– объяснила Анна Маляр.
Она уточнила, что наши воины имеют успех и закрепляются на освобожденных рубежах. По словам чиновника, в целом на Бахмутском направлении снова "горячо", там продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты туда также подтягивают резервы и цепляются за Бахмут всеми силами.
Последние новости об успехах ВСУ на фронте
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 28 июня провел разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Украинский генерал сообщил, что украинским военным удалось перехватить стратегическую инициативу на фронте – ВСУ продолжают наступление.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские бойцы имеют определенные тактические успехи на Мариупольском и Бердянском направлениях. Однако пояснила, что для официального объявления об освобождении территории должно пройти время, чтобы ВСУ там окончательно закрепились.
- Командующий оперативным направлением "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении продолжается продвижение украинских сил. В частности, только за последние сутки враг потерял убитыми и ранеными почти три роты. Кроме того, оккупанты потеряли 21 единицу военной техники.