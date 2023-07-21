Это головная боль Турции, – экономист разобрал последствия выхода России из зерновой сделки

Россия не заинтересована в разрешении продовольственного кризиса в мире. Страна-агрессорка использует зерно как инструмент шантажа для зависимых от него стран.

Такое мнение выразил 24 Каналу экономист Олег Пендзин. Он считает, что оснований надеяться на то, что Эрдоган сможет уговорить Путина вернуться к зерновому соглашению, не так уж и много.

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Каким будет украинский урожай

Важно понимать, что в этом году украинского зерна будет меньше, чем в прошлом. До 2022 года Украина собирала около 110 миллионов тонн зерновых и масличных каждый год. В прошлом году мы собрали 75 миллионов тонн, в этом году ожидается еще на 10% меньше.

Сбор урожая этого года только начинается. По предварительным оценкам, украинские аграрии смогут собрать близко 60 млн тонн. Из них на наши внутренние нужды придется 15 – 20 млн тонн, а остальные 40 млн Украина могла бы экспортировать.

"Примечательно, что на прошлый август, когда было украдено зерновое соглашение, в Украине находилось 40 млн тонн невывезенного зерна. Соответственно, нам не хватало хранилищ для того, чтобы его хранить. Сейчас у нас всего 4 млн тонн и такой проблемы не будет", – пояснил Пендзин.

Есть ли у Украины альтернативные маршруты экспорта

В условиях морской блокады, Украина существенно нарастила объемы отправки зерна из Дунайских портов. Также мы активно прорабатываем вывоз зерна из портов Румынии и Болгарии, что позволит нашим товарам обойти опасность от российских обстрелов.