"Крысы" убегают, – Череватый сказал, выводит ли Пригожин вагнеровцев из Бахмута

В Бахмуте становится меньше вагнеровцев. Они, опустив головы и прижав хвосты, молча отходят из города, который не смогли взять за 10 месяцев благодаря стараниям ВСУ.

Оккупанты так и не смогли добиться успехов на Бахмутском направлении, несмотря на громкие заявления о "взятии" города. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

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Преступники будут наказаны

Сергей Череватый объяснил, что вагнеровцы ведут себя как крысы, которые бегут с тонущего корабля.

Это знаковое событие!

– убежден он.

Свое бегство оккупанты пытаются растянуть во времени, поэтому ВСУ будут и дальше внимательно следить за передвижениями сил врага.

"Для нас одна задача – бить их всех, несмотря на то, будут ли это вагнеровцы, или подразделения регулярной армии, или подразделения других ЧВК", – сосредоточил внимание Череватый.

Для украинских защитников все они – это те, кто пришли на нашу землю убивать, калечить и наносить вред нашему народу.

Для них вариантов немного – смерть, увечье или бегство,

– добавил он.

Оккупанты должны быть уверены в том, что ВСУ найдут, как устроить их дальнейшую судьбу.

Могут ли в Бахмут зайти новые резервы

Представитель Восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что россияне, столкнувшись с украинским войском, сразу поняли, кто на самом деле какая армия мира.

Если бы ЧВК "Вагнера" в ближайшие дни не вышел, то был бы уничтожен до основания,

– заметил он.

Выход вагнеровцев из Бахмута – это не что иное, как бегство, латентная капитуляция, чтобы сохранить остатки своего военно-политического влияния. У россиян главной проблемой является личный состав.

"Они тянут все, что можно: и БАРС, и территориальные войска, и разнообразные ЧВК. Сейчас у них ноу-хау – роты "Шторм-Z" из людей с проблемами с законом", – объяснил он.

По словам Череватого, даже такие резервы не спасут ситуацию, потому что все эти банды непригодны к наступательным действиям, но очень хорошо заточены в мародерство и другие преступные действия на украинской земле.

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