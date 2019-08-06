Выпуск новостей за 14:00: Новые маршруты Ryanair в Украине. Протест водителей на Львовщине

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 14:00 – лоукостер Ryanair планирует увеличить количество маршрутов из Украины в два раза: в ноябре их будет уже 40. Кроме Киева и Львова, летать можно будет из Одессы и Харькова. На Львовщине около 200 водителей грузовиков перекрыли международную трассу Киев – Чоп. Они протестуют против коррупции в государственной службе "Укртрансбезопасность".

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